Bahnen sich als ungleiches Paar ihren Weg durch Europa: Stéphane Bak (links) und Fionn Whitehead in "Roads", Arte, 23.10 Uhr. Foto: Missing Link Films

19.40 REPORTAGE

Re: Der Krieg um den Wildfisch – Auf einem Trawler vor den Färöer-Inseln Momentaufnahmen vom Kampf um den Wildfisch in europäischen Gewässern: Im Norden Irlands kämpft die Joseph Roty 2, ein riesiger alter Trawler mit einer internationalen Crew von 50 Mann, gegen Stürme und die Konkurrenz anderer, modernerer Boote. Bis 20.15, Arte

20.15 BIOPIC

Nurejew: The White Cow (GB/F/SRB 2018, Ralph Fiennes) Paris im Jahr 1961: Bei einem Auslandsaufenthalt des Leningrader Kirow-Balletts setzt sich der virtuose und rebellische Tänzer Rudolf Nurejew von seiner Kompanie ab. Seine Hoffnung: politisches Asyl. Ralph Fiennes setzt in seiner dritten Regiearbeit auf atmosphärische Bilder, Oleg Ivenko brilliert in der Titelrolle. Bis 22.15, Arte

20.15 REPORTAGEN Dok 1: Wie wehrt sich Österreich? / Staatsbürgerschaft – Die heilige Kuh Hanno Settele geht der Frage nach, wie es um die Landesverteidigung Österreichs bestellt ist. Danach geht es ab 21.05 Uhr um die österreichische Staatsbürgerschaft und den hürdenreichen Weg zu ihr. Bis 22.00, ORF 1

20.15 SCI-FI-THRILLER

Inception (USA 2010, Christopher Nolan) Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) stiehlt mittels avancierter Technologie wertvolle Geheimnisse aus dem Unterbewusstsein seiner Opfer. Verschachtelte Traumfahrt des britisch-US-amerikanischen Regisseurs Christopher Nolan (Dunkirk). Bis 23.20, Kabel 1

20.15 MAGAZIN

Stöckl Spezial: Lust auf Leben! Nach zwei Jahren Pandemie widmet sich Barbara Stöckl mit Gästen wie Philipp Jelinek und Siegfried Meryn der Frage, wie man fit und gesund durch schwierige Zeiten kommt. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Frankreich Um die Stichwahl Macron versus Le Pen geht es im ersten Weltjournal-Beitrag. ORF-Frankreich-Korrespondentin Cornelia Primosch hat beide Kandidaten im Wahlkampf begleitet. Anschließend widmet sich die Reportage Blutige Rivalität ab 23.05 Uhr Frankreichs Jugendgangs. Bis 23.50, ORF 2

22.55 NEO-NOIR

Wild Things (USA 1998, John McNaughton) Highschool-Lehrer Sam (Matt Dillon) wird von zwei Studentinnen (Neve Campbell, Denise Richards) der Vergewaltigung bezichtigt. Cop Ray (Kevin Bacon) glaubt das nicht und forscht nach. Trashig, sehr spannend und voll ungeahnter Wendungen. Bis 1.05, ATV 2

23.10 ROADMOVIE

Roads (D 2018, Sebastian Schipper) Während der 18-jährige Engländer Gyllen vor dem Familienurlaub flieht, will der aus dem Kongo stammende gleichaltrige William nach Europa, um seinen Bruder zu finden. Zusammen bilden sie in Sebastian Schippers Mischung aus Roadmovie, Coming-of-Age-Film und Flüchtlingsdrama eine ungewöhnliche Reisegemeinschaft, die von Marokko nach Frankreich aufbricht. Bis 0.40, Arte