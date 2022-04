PRO: Das letzte bisschen Schutz

von Gabriele Scherndl



Eine Schule ist kein Wirtshaus. Das war schon immer so, das gilt auch in der Pandemie. In den vergangenen zwei Jahren war stets klar, dass in den Schulen eigene Corona-Regeln gelten. Das mag nicht immer einleuchten, das mag einem gewissen Kompetenzwirrwarr in der Regierung geschuldet sein. Aber das ergibt in der aktuellen Situation durchaus Sinn.

Natürlich kann man es eigenartig finden, wenn Kinder und Jugendliche auf dem Schulgang eine Maske tragen müssen, am Abend aber ganz ohne jede Masken- oder Zugangsregel ins Restaurant oder ins Kino oder sogar in den Club können. Aber was wäre die Konsequenz? Gar keine Regeln, nirgendwo? Dafür ist es dann doch zu früh.

Man könnte die Schulen aber auch mit einem Supermarkt vergleichen oder mit einer Arztpraxis. Kurz: mit jenen Orten, an die alle hin und wieder müssen, vielleicht aber nicht immer wollen – und die auch Risikopersonen nicht meiden können. Genau deswegen gilt überall dort noch immer die gelindeste Schutzmaßnahme der Maskenpflicht.

Aus diesem Blickwinkel betrachtet sind die aktuellen Corona-Regeln an der Schule nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar schlüssig – ein Zeichen von Stringenz. Schüler und Schülerinnen haben die Pflicht zu lernen, sie haben auch das Recht dazu. Und sie alle – jeder und jede einzelne – haben das Recht, dass ihre Gesundheit dabei geschützt wird. (Gabriele Scherndl, 19.4.2022)