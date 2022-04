Joseph Kahn führt ab Mitte Juni Executive Editor der "New York Times" deren Newsroom. Foto: Celeste Sloman for The New York Times

New York – Joseph Kahn (57) wird neuer Chefredakteur der "New York Times" ab Mitte Juni. Er soll den Newsroom des US-Qualitätsmediums ab Mitte Juni führen, gab die NYT am Dienstag bekannt. Eine Redaktion mit rund 1.700 Mitarbeitenden, nach Unternehmensangaben die größte in der Geschichte der 1851 gegründeten Zeitung.

Der zweifache Pulitzer-Preisträger übernimmt die Funktion des Executive Editors von Dean Baquet.

Kahn war zuletzt Managing Editor der "New York Times", davor war er Auslandschef und leitete er das Korrespondentenbüro in Peking. Er kam 1998 zur NYT, davor war er China-Korrespondent des "Wall Street Journal".

NYT-Verleger A.G. Sulzberger würdigte in einer Aussendung zur Bestellung Kahns Sicherheit in der Bewertung von News, sein differenziertes Verständnis jener Kräfte, die die Welt bewegen und formen und seine langjährige Erfolgsgeschichte bei der Unterstützung von Journalistinnen und Journalisten in ihrer mutigen und höchst anspruchsvollen Arbeit.

Kahn sei einer der Architekten der digitalen Transformation der "New York Times", er sei entscheidend beim Ziel des Mediums, für seine Leserinnen und Leser "noch wertvoller zu werden". (red, 19.4.2022)