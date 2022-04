Der Stil des Spiels scheint den Originalen gerecht zu werden. Ob es auch neue Spieler ansprechen wird, bleibt abzuwarten. Foto: Ron Gilbert

Nachdem der Trailer Anfang April für eine Welle der Begeisterung gesorgt hatte, sickern nun nach und nach mehr Informationen zum neuesten Monkey Island Spiel durch. Die vor zwei Jahren von den Originalmachern Ron Gilbert und Dave Grossman begonnene Fortsetzung der ersten beiden Teile, Return to Monkey Island, hat zwar noch kein Release-Datum, dafür zeigen erste Screenshots und einige wenige Informationen zur Geschichte, wo die Reise hingehen könnte.

Mehr Eindrücke

Return to Monkey Island soll tatsächlich direkt an den zweiten Teil LeCuck’s Revenge anschließen. Das bedeutet auch, dass man sich zu Beginn des Spiels in einem Vergnügungspark wiederfinden wird, wie Ron Gilbert in einem Interview kürzlich verriet. Was danach geschieht, wollte der Serienschöpfer nicht verraten. Allerdings würden zahlreiche "Drehungen und Wendungen" folgen, wie man sie von der Serie erwarte.

Die Ankündigung auf den 1. April zu legen sei Absicht gewesen, auch wenn man sich zunächst unsicher war, ob es wirklich eine schlaue Idee sei. Vor allem deshalb, weil man erst drei Tage später, am Montag danach, das Rätsel auflösen konnte. Am Ende sei alles sehr gut gelaufen und das Fan-Feedback habe alle Erwartungen übertroffen, bestätigt auch Co-Autor Dave Grossman.

Kurz nach der Ankündigung wurden jetzt erste Screenshots des Spiels veröffentlicht, die das Setting zeigen, in dem sich der Held des Spiels, Guybrush Threepwood, erneut beweisen wird können. Kenner der Serie werden einige Details wiedererkennen und können aufgrund der ersten Eindrücke sicher schon versuchen, sich ein wenig ins Spiel hineinzuversetzen.

Dies scheint einer der gefährlicheren Orte im Spiel zu sein. Foto: Ron Gilbert

Die Kirche scheint jene aus dem ersten Teil zu sein, allerdings in einem weniger guten Zustand als damals. Foto: Ron Gilbert

Man darf gespannt sein, ob modernere Elemente die Spielmechanik erweitern werden oder man den eingeschränkten Möglichkeiten der Originale treu bleiben wird. Foto: Ron Gilbert

Mehr gibt es zu diesem Zeitpunkt nämlich nicht, und auch über ein Erscheinungsdatum wollten die zwei Macher noch nichts erzählen. So bleibt auf weitere Infoschnipsel zu hoffen, um die Zeit bis zum Release erträglicher zu machen. Dann wird man auch sehen, ob das Konzept in irgendeiner Form aufgefrischt wurde oder man sich weiterhin auf die Tugenden der Adventures aus den 1990er-Jahren verlassen will. (aam, 19.4.2022)