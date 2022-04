Lautaro Martinez traf doppelt. Foto: EPA/Bregani

Mailand – Lautaro Martinez hat Inter Mailand ins Endspiel der Coppa Italia geschossen. Beim klaren 3:0 im Mailänder Derby gegen AC Milan sorgte der argentinische Stürmer mit seinem Doppelpack (4., 40.) für den Unterschied. Robin Gosens steuerte den Endstand bei (82.). Das Hinspiel hatte torlos geendet. Der Finalgegner wird am Mittwoch zwischen Juventus und Fiorentina ermittelt (1:0).

In der Liga rangiert Milan aktuell zwei Punkte vor Inter an der Tabellenspitze. Der Verfolger hat allerdings ein Spiel in der Hinterhand. (APA, 19.4.2022)