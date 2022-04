Service & Anreise

Karte: Der Standard

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Bus 433 von Steyr bzw. Kirchdorf/Krems, www.oevv.at

Einkehr: Wirtshäuser in Molln

Informationen: www.molln.at; www.steyr-nationalpark.at

Karte: Kompass Wanderkarte Nationalpark Kalkalpen Nummer 70

Info: 15. November bis 15. April hat die Rinnende Mauer Wintersperre.

Alternativer Rückweg: Wer es ganz kurz machen will, kann vom Parkplatz Gradau an der Haunoldmühlstraße auf Wirtschaftswegen zunächst in westlicher Richtung bis zum Waldrand, dann Richtung Norden den Wald entlang bzw. später durch den Wald nahe dem Abbau- und Betriebsgeländes der Bernegger Bau GmbH bis zu einer Straßen- bzw. Wegkreuzung (ca. 30 Minuten). Hier links halten Richtung Westen und durch einen Buchenwald zur Schlucht (5 Minuten). Rund 50 Meter vor der alten Seilbahnhütte nach rechts auf einem schmalen Steig in die Schlucht hinunter und in ein paar Minuten weiter zur Rinnenden Mauer. Rückweg von der Seilbahnhütte entlang der Schluchtoberkante der Steyr flussaufwärts bis zum imposanten Blick ("Schluchtblick") auf die Mündung der Krummen Steyrling von der Abbruchkante aus (ca. 40 Minuten). Von dort in 20 Minuten durch den Wald zurück zum Parkplatz.