Die US-Regierung verriet, dass das angegriffene Land Flugzeuge bekommen hat. Eine heiße Spur führt in drei Länder, während die ukrainische Air Force die Lieferung dementiert

Eine polnische MiG-29 bei einem Flug im August 2015. Diesen Flugzeugtyp können auch ukrainische Piloten fliegen. Foto: Reuters/Kacper Pempel

Anfang März sorgte ein Vorschlag Polens für Aufsehen: Man wolle der Ukraine im Kampf gegen die russischen Truppen Kampfjets liefern, allerdings nicht auf direktem Weg, um nicht selbst in den Krieg mit hineingezogen zu werden. Stattdessen wollte Warschau seine Flieger kostenlos auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland verlegen, damit die USA diese dann in die Ukraine befördern, wenn die Vereinigten Staaten im Gegenzug Polen andere Flieger zur Verfügung stellen.

Die USA reagierten überrascht auf den nicht akkordierten Vorschlag, auch andere westliche Länder äußerten ihre Bedenken. Die Lieferung von Kampfjets, erklärte Pentagon-Sprecher John Kirby, würde "ernsthafte Bedenken für das gesamte Nato-Bündnis" aufwerfen – man fürchtete eine Ausweitung des Krieges.

USA lieferten selbst keine Flugzeuge

Ebenjener John Kirby gab am Dienstag allerdings bekannt, dass die Ukraine zusätzliche Kampfjets geliefert bekommen hat – sowie Ersatzteile, um beschädigte Flugzeuge zu reparieren. Kirby verriet außerdem, dass die USA zwar geholfen hätten, die Ersatzteile zu transportieren – man selbst hätte aber keine Flugzeuge geliefert. Weitere Details nannte er nicht, und die Frage, die sich viele nun zwangsläufig stellen, lautet: Wer hat der Ukraine Kampfjets geliefert und so eine noch Anfang März geltende rote Linie überschritten?

Bereits damals galten Polen, Bulgarien und die Slowakei als wahrscheinlichste Lieferkandidaten – und zwar aus einem simplen und ziemlich einleuchtenden Grund: Diese drei EU-Länder sind laut dem Internationalen Institut für Strategische Studien (IISS) jene, die über die Kampfjets des einst in der Sowjetunion entwickelten Typs MiG-29 verfügen (Polen 28, Slowakei 14, Bulgarien 11). Das ist deshalb relevant, weil die Ukraine auch über diese Flugzeuge verfügt und deren Piloten daher auch nur diese fliegen könnten. Eine Umstellung auf einen anderen Flugzeugtyp würde dauern – Zeit, die die Ukraine nicht hat.

Slowakei sattelt auf F-16 um

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte seit Kriegsbeginn immer wieder die Lieferung von Kampfjets eingefordert, und diese drei Länder signalisierten auch schon länger ihre Bereitschaft, dieser Forderung nachzukommen. Erst vergangene Woche erklärte der slowakische Premierminister Eduard Heger gegenüber dem US-Portal "Politico", man prüfe die Weitergabe alter MiG-29-Jets an die Ukraine.

Diese Flieger wolle man sowieso loswerden, da man russische Ausrüstung ohne eine "Beziehung" zu Russland nicht aufrechterhalten könne. Man plane einen Wechsel zu den US-amerikanischen F-16-Jets, diese können vermutlich aber erst 2024 geliefert werden. Sobald geklärt sei, so Heger, wer bis dahin den slowakischen Luftraum schützen werde, stünde einer Weitergabe nichts im Weg.

Offiziell bestätigt ist jedoch nichts, und auch sonst bleiben noch zahlreiche Fragen offen, etwa die, wie man die Flieger in die Ukraine bekommen hat. Als eher unwahrscheinlich gilt, dass ausländische Piloten sie ins Land geflogen haben. Vielmehr könnten ukrainische Piloten ins Ausland gebracht worden sein, um die MiG-29-Jets dann in die Ukraine zu befördern.

Ukrainische Air Force dementiert Jetlieferung

Für weitere Verwirrung sorgte am Mittwoch dann auch noch die ukrainische Air Force selbst. Via Twitter erklärte sie, dass man keine Flugzeuge aus dem Ausland erhalten habe, sondern lediglich Ersatzteile. Doch dass sich Pentagon-Sprecher John Kirby geirrt oder gar versprochen hat, kann eigentlich auch so gut wie ausgeschlossen werden.

Und so gilt es, auf weitere Informationen zu warten, die Licht ins Dunkel bringen. Möglicherweise erhält die Ukraine aber auch über einen anderen Weg neue Flieger. Deren Piloten starteten nämlich vergangene Woche die Kampagne "Kauf mir einen Kampfjet". Auf der dafür eingerichteten Website werden Länder aufgelistet, denen Jets abgekauft werden könnten. In einem Video erklärt ein Pilot, er brauche ein Flugzeug, um Kriegsverbrecher und Panzer zu vernichten. Man sei auch bereit, das Fliegen mit Kampfjets westlicher Typen zu erlernen. (Kim Son Hoang, 20.4.2022)