Seit Juni 2017 ist Thomas Szekeres Präsident der Österreichischen Ärztekammer.

Wien – Nachdem sich der neue Tiroler Ärztekammerpräsident Stefan Kastner gegen die bestehenden Quarantäneregeln ausgesprochen hat, findet er in der österreichischen Medizinervertretung vorerst keine Zustimmung. So befürwortete der Chef der Bundesärztekammer, Thomas Szekeres, in der "Presse" die Beibehaltung der Maßnahme. Zwar hoffe auch er, dass die Pandemie in nächster Zeit zu Ende gehen könnte, aber "im Moment würde ich noch nicht darauf verzichten".

In Sachen Impfpflicht hingegen stimmte Szekeres den Aussagen von Kastner zu. Diese komme wohl nicht mehr, solange sich die Umstände nicht ändern: "Die Impfpflicht wurde nicht umgesetzt, und ich gehe davon aus, dass man davon nur abweicht, wenn irgendwelche neue Virusvarianten auftauchen und ein neuer Impfstoff zur Verfügung steht." (APA, 20.4.2022)