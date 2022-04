Der Innenhof im neuen The Leo Grand. Foto: Lenikus Group/Leo the Grand

Wien – Die Dots Group des Gastronomen Martin Ho wird im neuen Boutiquehotel The Leo Grand die Gastronomie übernehmen, gab das Unternehmen Lenikus am Mittwoch via Aussendung bekannt.

Das Hotel, das von der Unternehmensgruppe Lenikus betrieben wird, umfasst 76 Zimmer und liegt mitten in der Wiener Innenstadt an der Ecke Bauernmarkt/Petersplatz. Die Dots Group wird sowohl für Bar als auch für das Restaurant Dots at Leo the Grand zuständig sein. Am 1. Mai startet man mit einem Frühstücksangebot, ab Mitte Mai wird im Restaurant "avantgardistische Fusion-Cuisine mit Wiener und französischen Einflüssen" angeboten.

Gegessen werden kann im überdachten Innenhof sowie in zwei Private Dining Rooms, outdoor gibt es direkt am Petersplatz einen Gastgarten. (red, 20.4.2022)