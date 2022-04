Ein Antigen-Schnelltest. Foto: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek

Wien – Österreichweit befindet sich die Sieben-Tage-Inzidenz bei 622,2 pro 100.000 Einwohner. Die Zahlen sind allerdings noch immer hoch: 7.571 Neuinfektionen und 31 Covid-Tote wurden seit dem Vortag registriert. Derzeit sind 1.881 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung, und 138 davon werden auf Intensivstationen betreut.

Bisher wurden in Österreich 4.072.410 positive Testergebnisse verzeichnet. Mit dem heutigen Tag sind österreichweit 16.470 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 3.945.134 wieder genesen.

Am 19. April 2022 hatte das Sozialministerium bekanntgegeben, dass es "durch einen Datenabgleich zwischen der Todesursachenstatistik der Statistik Austria und dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS)" zu einer Nachmeldung von 3.412 Corona-Todesfällen aus dem Jahr 2021 kommen wird. Diese zusätzlichen Fälle sind in dieser Übersicht noch nicht berücksichtigt, werden laut Behörden aber im Laufe des Tages ins EMS eingespeist werden.

Durch die neue Infektionsrate ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken, tags zuvor lag sich noch bei 676,7, eine Woche davor sogar noch bei 922,7. Die 7.571 Neuinfektionen lagen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 7.981. Derzeit laborieren 110.806 Menschen aktiv an einer Infektion, um 7.116 weniger als am Tag zuvor. Am vergangenen Mittwoch gab es noch 160.709 aktiv Infizierte.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Niederösterreich mit 832,4, gefolgt von Wien, Burgenland und Vorarlberg (775, 751 bzw. 599,3). Danach kommen Oberösterreich (544,5), Kärnten (486,4), Salzburg (475,7), die Steiermark (438,7) und Tirol (392,1). In absoluten Zahlen stand Wien mit 2.064 Neuinfektionen weiterhin an der Spitze, danach folgen Niederösterreich mit 1.756, Oberösterreich mit 977, die Steiermark mit 814, Tirol mit 624, Salzburg mit 428, Kärnten mit 350, Vorarlberg mit 307 und das Burgenland mit 251 neuen Fällen.





Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 251

Kärnten: 350

Niederösterreich: 1.756

Oberösterreich: 977

Salzburg: 428

Steiermark: 814

Tirol: 624

Vorarlberg: 307

Wien: 2.064

(red, APA, 20.4.2022)