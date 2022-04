Wer ist wer? Bei der Verhandlung am Dienstag sprach Anwalt Georg Zanger (mit dem Rücken zum Bild) in der Ich-Form über seinen Mandanten Wolfgang Fellner, der sich von Zanger vertreten ließ. Foto: APA / HERBERT NEUBAUER

Als Anwalt Georg Zanger am Mittwoch in der Mitte des Saals am Straflandesgericht Wien Platz nahm, hätte dort eigentlich Medienmacher Wolfgang Fellner sitzen sollen. Fellner wurde von seinen Ex-Mitarbeiterinnen Raphaela Scharf und Katia Wagner wegen übler Nachrede geklagt, ließ sich aber von Zanger vertreten. Seinem Anwalt schien die Rolle des Medienmachers gut zu passen: In seiner Befragung als Fellner wechselte er häufig in die Ich-Form um die Klage abzuwehren, Fellner hätte in einem Artikel von Anfang September 2021 Wagner und Scharf der Lüge bezichtigt. Vielmehr sei der Artikel als "Gegen-Rufmordkampagne" zu werten, er bekannte sich nicht schuldig.

Raphaela Scharf und Katia Wagner sind zwei von mehreren Frauen, die Fellner sexuelle Belästigung vorwerfen. Fellner bestreitet alle Vorwürfe vehement und tat dies auch in den Zeitungen seiner Mediengruppe Österreich mehrmals. Im inkriminierten Artikel in der Tageszeitung "Österreich" und in "Oe24" bezeichnete er die Vorwürfe als "frei erfunden", will dies aber als als "frei empfunden" gemeint haben, rechtfertigte Zanger als Fellner vor Gericht. Richter Christian Noe schenkte dem wenig Glauben und verurteilte Fellner wegen übler Nachrede. Der Tatbestand sei "ganz klar" verwirklicht, sagte er. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, keine der beiden Parteien gab eine Erklärung ab.

Fellner wurde bereits einmal rechtskräftig wegen übler Nachrede strafrechtlich verurteilt. Geklagt hatte damals Wagner wegen ähnlicher Aussagen zu ihren Vorwürfen, die im STANDARD veröffentlicht wurden. Auf dieses Urteil nahm Richter Noe Bedacht, sah jedoch trotz "weiterer Erschwernisgründen" von einer zusätzlichen Strafe ab. Fellner habe bereits "erhebliche Nachteile" durch die erste Verurteilung erlitten, seine Stellung in der Öffentlichkeit sei beeinträchtigt worden, begründete Noe. Zudem verurteilte er die Mediengruppe Österreich zu einer Entschädigungszahlung von insgesamt 20.000 Euro. Auch das Urteil muss in den Medien veröffentlicht werden. ( Laurin Lorenz, 20.4.2022)