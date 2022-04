Birtwistle erhielt etliche British Composer Awards. Foto: AP/Sigi Tischler

London – Der Komponist Harrison Birtwistle ist am Ostermontag 87-jährig in England gestorben. Das gab sein Musikverlag, die Universal Edition (UE), am Mittwoch bekannt. "Die Musikwelt verliert einen der großen zeitgenössischen Komponisten, dessen Werke und kompromisslose Klangsprache die Musikgeschichte Großbritanniens seit über einem halben Jahrhundert prägten und dominierten", hieß es in einem Nachruf.

Harrison Birtwistle wurde am 15. Juli 1934 in Accrington, einer Kleinstadt nördlich von Manchester, geboren. Am Royal Manchester College of Music studierte er Klarinette und Komposition. Mit den Komponisten Peter Maxwell Davies und Alexander Goehr, dem Pianisten John Ogdon und dem Trompeter Elgar Howarth gründete er 1953 die Gruppe "New Music Manchester". 1975 bis 1983 war Birtwistle Musikdirektor am National Theatre in London. 1994 wurde er Professor für Komposition am Londoner King's College und lehrte später auch an der Royal Academy of Music in London.

Zahlreiche Werke

Seine Kammeroper "Punch and Judy", 1968 beim Aldeburgh Festival uraufgeführt, wurde als eines der wichtigsten Kammeropernwerke des 20. Jahrhunderts gefeiert, so die UE. 2014 war das Werk in einer Produktion der Neuen Oper Wien an der Kammeroper Wien zu sehen. Mit seiner Oper "Gawain", basierend auf einer mittelenglischen Romanze, erlebte er bei der Uraufführung 1991 am Royal Opera House in London einen der größten Triumphe seiner Karriere. Bei 2013 wurde das Werk zum ersten Mal außerhalb Englands bei den Salzburger Festspielen aufgeführt – und erntete dort allerdings wenig Begeisterung. Neben den Musiktheatern "The Mask of Orpheus" und "The Minotaur" gelten auch die Orchesterwerke "The Triumph of Time" und "Earth Dances" als wichtig für sein Schaffen, das auch zahlreiche Kompositionen für Soloinstrumente, Kammermusik- und Ensemblestücke umfasst. Allein bei der Universal Edition sind 86 Werke Birtwistles erschienen.

Zu Birtwistles Auszeichnungen zählen der Ernst von Siemens Musikpreis (1995) und etliche British Composer Awards. 1986 erhielt er den Rang eines Chevaliers de l'Ordre des Arts et des Lettres, wurde 1988 zum Ritter geschlagen und 2001 zum British Companion of Honour ernannt. (APA, 20.4.2022)