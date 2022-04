Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Foto: APA/AFP/TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Murat CETIN MUHURDAR

Bursa – Bei einem mutmaßlichen Sprengstoffanschlag in der westtürkischen Stadt Bursa ist ein Mensch getötet worden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan stufte den Vorfall am Mittwoch als Terrorangriff ein. Laut dem Gouverneur der Region Bursa, Yakup Canbolat, wurden vier weitere Personen verletzt, eine davon schwer. Der Sprengstoff explodierte den Angaben zufolge nahe dem Zentrum in der Nähe eines Busses, der unter anderem Mitarbeiter eines Gefängnisses transportierte.

Auch der Tote sei Mitarbeiter des Gefängnisses gewesen. Insgesamt hätten etwa 30 Menschen in dem Bus gesessen, so Canbolat. Der Sprengstoff sei womöglich ferngezündet und so zur Explosion gebracht worden. Der türkische Innenminister, Süleyman Soylu, teilte via Twitter mit, die Suche nach den Verantwortlichen halte noch an. (APA, 20.4.2022)