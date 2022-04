Julia Garner in der Rolle der Hochstaplerin Anna Sorokin in "Inventing Anna".

Foto: Aaron Epstein/ AP/ Netflix

Ob die von vielen lange ersehnte Fortsetzung der Historienserie "Bridgerton", eine der Scam-Serien wie "Inventing Anna" oder das Finale von "This is us" – das Frühjahr hat serienmäßig so einiges zu bieten. Auch der "Breaking Bad"-Ableger "Better Call Saul" kann mit seiner sechsten Staffel Fans begeistern, wie "Johann Whitemueller" berichtet:

Ein Trend scheint sich momentan vor allem bei Serien und Doku-Serien über Betrügerinnen und Betrüger abzuzeichnen. Nicht nur "Inventing Anna", wo sich alles um eine vermeintlich reiche Erbin dreht, die sich Zugang zur New Yorker High Society verschafft, sondern auch "The Tindler Swindler", "Bad Vegan" und "The Dropout" sind regelrechte Zuschauermagnete. Neben den Scam-Serien gibt es seitens der STANDARD-Redaktion außerdem eine große Empfehlung für "Pieces of Her" mit Toni Collette in der Hauptrolle: "Spannenderes werden Sie in Streamingwelten derzeit nicht zu sehen bekommen", schreibt Doris Priesching.

Welche Serien-Empfehlungen haben Sie für die Community?

Was finden Sie derzeit gut? Welche Serien muss man nicht unbedingt gesehen haben? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 21.4.2021)