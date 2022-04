Israelische Sicherheitskräfte eskortieren eine Gruppe religiöser jüdischer Männer und Frauen während ihres Besuchs auf dem Tempelberg. Foto: APA/AFP/MENAHEM KAHANA

Jerusalem – Vor einem Flaggenmarsch nationalistischer Israelis in Jerusalem haben militante Palästinenserorganisationen im Gazastreifen scharfe Warnungen ausgesprochen. Bei einer Sitzung der Gruppierungen am Dienstagabend wurde eine erhöhte Alarmbereitschaft beschlossen. Man habe "den Finger am Abzug", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Rechtsorientierte Israelis wollten am Mittwochnachmittag einen Flaggenmarsch in Jerusalem veranstalten, obwohl die Polizei dies verboten hatte.

Ähnlich wie im Vorjahr

Im vergangenen Jahr hatte die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas am 10. Mai während eines ähnlichen Marsches Raketen auf Jerusalem gefeuert. Israel griff daraufhin Ziele in dem Küstengebiet an. Während des elftägigen Konflikts wurden damals 255 Palästinenser getötet. In Israel starben 14 Menschen an den Folgen.

Die Lage in Jerusalem war zuletzt wieder extrem angespannt. In den vergangenen Tagen war es auf dem Tempelberg zu Zusammenstößen von Palästinensern mit israelischen Sicherheitskräften gekommen. Dabei gab es zahlreiche Verletzte. Die Auseinandersetzungen verschärften die Spannungen nach einer Terrorwelle in den vergangenen Wochen weiter. Der Tempelberg (Al-Haram al-Sharif) mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen.

Protestmarsch

Ziel des Marsches ist, gegen gewalttätige Angriffe auf Juden in Jerusalem in den letzten Tagen zu protestieren. Palästinenser hatten etwa Busse auf dem Weg zur Altstadt mit Steinen beworfen, und gläubige Juden waren auf dem Weg zur Klagemauer geschlagen worden.

Palästinenser sehen den Marsch, der auch durch den arabisch geprägten Ostteil Jerusalems führt, als Provokation. Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ostjerusalem erobert. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ostjerusalem als Hauptstadt. (APA, 20.4.2022)