Außerdem weitere Folgen von "In Therapie" und ein "Eco Spezial" über bedingungsloses Grundeinkommen

Steigert das Gefühlschaos in "Vicky Cristina Barcelona" maßgeblich: Penélope Cruz in einer oscarprämierten Rolle – RBB, 20.15 Uhr. Foto: RBB / Leonine Studios

19.40 REPORTAGE

Re: Das marode Herz von Marseille – Eine Stadt im Zerfall Rund 10.000 Wohnungen in Marseille gelten als nicht bewohnbar, fast 5000 Familien sind evakuiert worden. Doch andere Wohnungen gibt es für sie praktisch nicht. Durch jahrzehntelange Vernachlässigung ist die französische Hafenstadt zum Katastrophengebiet geworden. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Vicky Cristina Barcelona (E/USA 2008, Woody Allen) Die Amerikanerinnen Vicky (Rebecca Hall) und Cristina (Scarlett Johansson) reisen ins sommerliche Barcelona, wo sie sich in Beziehungen mit dem Maler Juan (Javier Bardem) und dessen Ex-Frau (Penélope Cruz) verstricken. Woody Allen erzählt seine vierte in Europa gedrehte Komödie distanziert aus dem Off, Cruz heimste dafür einen Oscar als beste Nebendarstellerin ein. Bis 21.45, RBB

20.15 DOKU UND DISKUSSION

Mein Essen und ich: Personalisierte Ernährung Jeder Mensch verwertet Kohlenhydrate, Fette oder Proteine laut aktuellen Erkenntnissen anders. Eine personalisierte Ernährung soll die Leistungsfähigkeit steigern und beim Abnehmen helfen. Über Trends und Mythen in Sachen Ernährung diskutiert ab 21.00 Gert Scobel mit seinen Gästen. Bis 22.00, 3sat

20.15 DOKUMENTARFILM

Kreislauf des Lebens – Die Gaia-Hypothese Das Konzept der Kreislaufwirtschaft beruht auf der Idee, dass nichts verschwendet werden darf. Die Doku erzählt von vier Visionären und Visionärinnen aus aller Welt, deren Denken dieses innovative Konzept prägt und beeinflusst. Bis 21.40, Arte

22.35 SERIE

In Therapie (11–15/35) (En thérapie, F 2021) Frédéric Pierrot praktiziert wieder als Psychoanalytiker Philippe Dayan, Charlotte Gainsbourg fungiert als seine neue Super visorin: die dritte Woche der neuen

In Therapie-Staffel. Bis 0.40, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Geld für alle – Das bedingungslose Grundeinkommen als Krisenlösung? Das bedingungslose Grundeinkommen findet Anhänger von wirtschaftsliberalen Unternehmern bis hin zu linken Ökonomen. Was machen Menschen, wenn sie bedingungslos vom Staat Geld bekommen? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Bei Barbara Stöckl zu Gast sind vier Musiker, die heuer alle ihren 70. Geburtstag feiern: Wolfgang Ambros, Joesi Prokopetz, Christian Kolonovits und Gert Steinbäcker. Bis 0.05, ORF 2

0.20 HORRORKLASSIKER

Shining (GB/USA 1980, Stanley Kubrick) Stephen King soll mit Stanley Kubricks Verfilmung seines Romans Shining wenig Freude gehabt haben. Das ändert nichts daran, dass der US-Regisseur mit Jack Nicholson in einer ikonischen Hauptrolle sein filmisches Universum einem Höhepunkt zuführte. Mit einem Horrorthriller, der bis heute nachwirkt. Bis 2.30, Kabel eins