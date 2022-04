Ein der "Kronen Zeitung" vorliegender Gesetzesentwurf befindet sich noch in Verhandlung, sagte Klimaschutzministerin Gewessler

Öl- und Gasheizungen sollen nun schon ab 2023 statt wie im Regierungsprogramm vereinbart 2025 nicht mehr in Neubauten erlaubt sein. Foto: imago images/Christoph Hardt

Wien – Das Ressort von Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) will offenbar das Gasheizungsverbot in Neubauten schon mit kommendem Jahr umsetzen. Das berichtet die "Kronen Zeitung", der ein "nahezu fertig" ausformulierter Gesetzesentwurf vorliegt. Demnach ist "die Errichtung, der Einbau sowie die Aufstellung einer oder mehrerer Anlagen zur Wärmebereitstellung, die für den Betrieb mit flüssigen fossilen oder festen fossilen Brennstoffen oder mit fossilem Flüssiggas geeignet sind, [ist] in neuen Baulichkeiten ab 1. Jänner 2023 unzulässig". Im Regierungsprogramm war der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ursprünglich bis 2025 geplant.

Zudem sollen bis 2040 alle Gasheizungen durch klimafreundlichere Alternativen ersetzt werden, ab 2023 dürfen kaputte Öl-und Kohleheizungen nur noch durch grüne Heizsysteme ersetzt werden, heißt es in dem "Krone"-Bericht weiter.

Gewessler betonte im Gespräch mit der "Kronen Zeitung", dass der Entwurf noch in Verhandlung sei. Ziel der Regierung sei es aber klar: "Wir müssen so schnell wie möglich raus aus russischem Gas. Jede Gasheizung, die wir loswerden, senkt den Verbrauch." Die Ländern sollen den Entwurf am Mittwoch bekommen haben, ob der Koalitionspartner ÖVP zustimmen wird, sei noch unklar. (red, 20.4.2022)