Amazon investiert in erneuerbare Energie – auch in Europa. Foto: APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

Amazon hat den Bau von 37 Energieprojekten bekanntgegeben. Geplant sind neben riesigen Dachinstallationen auch Windräder und Solarkraftanlagen in Europa. Mit den zusätzlichen 3,5 Gigawatt erhöht der Konzern seine Produktionskapazität an erneuerbarer Energie um 30 Prozent auf 15,7 Gigawatt.

Während die Solardächer außerhalb Europas in Dubai, Australien, Kanada, Indien und Japan angebracht werden, wird allein in Spanien in fünf neue Anlagen investiert. Zwei davon sind Windparks, bei drei Projekten handelt es sich um Solarkraftwerke. Ein ebensolches soll erneut in Frankreich entstehen, wo Amazon bereits ein Kraftwerk gebaut hat. Die größte Anlage entsteht in Texas mit 500 Megawatt Leistung.

100.000 E-Fahrzeuge gekauft

Mit dem Ausbau will Amazon seine Geschäftstätigkeit bereits ab 2025 ausschließlich mit erneuerbarer Energie bestreiten. Ursprünglich hatte der Konzern 2030 als Ziel genannt. Wenn alle geplanten 310 Anlagen in Betrieb sind, sollen diese 42.000 Gigawattstunden pro Jahr erzeugen – laut Amazon genug Energie, um 3,9 Millionen Haushalte zu versorgen.

Aber auch bei der Auslieferung von Paketen über seinen eigenen Zustelldienst will Amazon CO2 einsparen. Bereits im Vorjahr hat der Onlinehändler angekündigt, 100.000 Elektrofahrzeuge anzuschaffen. Dafür schloss er eine Kooperation mit dem US-Hersteller Rivian ab, der für Amazon spezielle Lieferwagen entwickelte. (step, 21.4.2022)