Impfstoff und eine Spritze sind vor dem Moderna-Logo zu sehen. Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Washington – Der US-Biotechnologiekonzern Moderna will bis Ende des Monats für seinen Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA für Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren beantragen. Das teilte ein Konzernsprecher am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Modernas Impfstoff könnte das erste zugelassene Corona-Vakzin für Kinder unter fünf Jahren in den USA werden. (APA, 21.4.2022)