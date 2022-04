Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist in Europa auch eine Debatte über Wiederaufrüstung in Gang gekommen. Die deutsche Bundesregierung hat bereits angekündigt, 100 Milliarden Euro für die Stärkung der Bundeswehr ausgeben zu wollen. Und Kanzler Olaf Scholz (SPD) denkt laut darüber nach, einen Schutzschild gegen Raketenangriffe in Deutschland zu installieren. Die Nato hat zusätzliche Kampfverbände nach Europa verlegt.

Und auch in Österreich wird eine starke Erhöhung des Militärbudgets erwogen: So soll Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) vorgeschlagen haben, die Ausgaben auf 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung mehr als zu verdoppeln.

Aber ist eine Aufrüstung die richtige Antwort auf den Krieg in der Ukraine? Schaffen wir dadurch mehr Sicherheit in Europa, oder erhöht sich im Gegenteil die Kriegsgefahr? Was kann die Rolle eines neutralen Staates in dieser Situation sein?

Diskutieren Sie mit!

Darüber diskutiert eine hochkarätige Runde beim Videotalk "STANDARD mitreden". Mit dabei ist der bekannte deutsche Politikwissenschafter und Buchautor Herfried Münkler. Zu Gast sind auch Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und der Friedensforscher Thomas Roithner sowie Brigadier Gerald Karner vom österreichischen Bundesheer.

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit. Schreiben Sie hier im Forum, wie Sie das Thema sehen, oder stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste. Die spannendsten Postings werden wir besprechen. Gesprochen wird auch über die Dominanz von Männern im militärischen Bereich – der STANDARD hat vergeblich versucht, dazu eine der wenigen Friedensforscherinnen in Österreich einzuladen. Zu sehen ist die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 21.4.2022)