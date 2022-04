Die Hauptpreistreiber waren laut Statistik Austria Sprit und Haushaltsenergie. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Wien – Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Laut Statistik Austria stieg die Inflationsrate im März im Jahresvergleich auf 6,8 Prozent. Damit hat sie den höchsten Wert seit November 1981 erreicht, als sie 7,0 Prozent betrug. Die stärksten Preistreiber waren Benzin und Haushaltsenergie. Gegenüber dem Februar stieg das Preisniveau um 2,1 Prozent.

Die Preise für Treibstoffe verteuerten sich im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte (50,7 Prozent). Wohnung, Wasser und Energie kosteten durchschnittlich 9,7 Prozent mehr, wobei hier vor allem ein Preissprung bei Haushaltsenergie ins Gewicht fiel (plus 33,5 Prozent). "Das Leben in Österreich hat sich nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine so stark verteuert wie seit über 40 Jahren nicht mehr", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Donnerstag. (APA, 21.4.2022)