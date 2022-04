Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, dass die Anforderungen von Konsumentinnen und Konsumenten an Unternehmen in Sachen IT gestiegen sind. Heute wird auch vom Wollgeschäft in der Nachbarschaft verlangt, dass es über einen 24-Stunden-Onlineshop verfügt. Damit einhergehend steigen die Anforderungen an die IT-Verantwortlichen von Unternehmen. Es ist ein Kreislauf, zu dem auch die IT-Ausbildung zählt.

Am Institut Informationsmanagement der FH Joanneum bilden wir zukünftige Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker aus, die diese Zusammenhänge verstehen. Es sind Studierende, die sich für angewandte Informatik und alles, was dahintersteckt, sowie für die Wirtschaft generell interessieren. Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker sind Teil einer dynamischen Entwicklung: Sie entwerfen innovative IT‐Lösungen und unterstützen moderne Managementprozesse auf Basis von neuesten Informations‐ und Kommunikationstechnologien (IKT). Die Grundausbildung erfolgt im Bachelor "Wirtschaftsinformatik".

Spezialisierungen sind in den Masterstudiengängen möglich, deren Curricula sich an den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und Trends in IT und Wirtschaft orientieren: Im Master "Software and Digital Experience Engineering" dreht sich alles um mobile und Web-Applikationen, Usability und User-zentriertes Design, Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) sowie das Design digitaler Erlebnisse. Im Master "IT Architecture" geht es um hochverfügbare, adaptive Computernetzwerke, innovative Cloudsysteme, heterogene IT-Systemlandschaften, Informationssicherheit, IT-Governance und IT-Compliance. Es geht also um die Basis digitalisierter Geschäftsprozesse und damit erfolgreicher Unternehmen.

Studierende der FH Joanneum setzen sich mit neuesten Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) auseinander. Foto: FH Joanneum

Von lokal auf global



Durch die rasant fortschreitende Digitalisierung der Geschäfts‐ und Kommunikationsprozesse werden täglich unvorstellbar große und vielfältige Datenmengen generiert: Weltweit entstehen pro Sekunde 1,3 Petabyte an Daten. Um daraus sinnvolle Informationen, die Unternehmen und Institutionen einen Mehrwert bringen, ableiten zu können, müssen Daten zunächst nutzbar gemacht werden: Sie werden strukturiert, bei Bedarf gesäubert und aufbereitet.

Noch liegt der Fokus vieler Unternehmen beim Aufbau der Recheninfrastruktur. Je mehr diese Infrastrukturen in ausreichendem Maße vorhanden sind, desto wahrscheinlicher wird künstliche Intelligenz (KI) oder Machine-Learning zur Datenanalyse und Datenmodellierung zur Anwendung kommen. Wir sprechen hier von Bereichen, von denen vor wenigen Jahren noch nicht gesprochen wurde, auch nicht an Hochschulen. Ebenso schnell, wie die Digitalisierung voranschreitet, müssen sich die Curricula an unseren Hochschulen entwickeln. Da Fachhochschulen stark praxisorientiert ausgerichtet sind, können sie ihre Studiengänge rasch an aktuelle Trends anpassen. So vermitteln wir die zukünftigen Methoden der Datenanalyse mittels KI oder Machine-Learning schon heute im Masterstudiengang "Data Science and Artificial Intelligence".

Auf Absolventinnen und Absolventen des Informatikstudiums warten ausgezeichnete Berufsaussichten. Foto: FH Joanneum

Theorie mit Praxis verbinden

Am Institut Informationsmanagement der FH Joanneum werden Bachelorstudierende von "Wirtschaftsinformatik" und Masterstudierende von "Data Science and Artificial Intelligence", "IT Architecture", "Software and Digital Experience Engineering" praxisorientiert und interdisziplinär ausgebildet. Die Inhalte der Lehre prägen den Forschungsalltag in Kooperation mit Unternehmen. Beispiele für Projekte, an denen Studierende mitarbeiten, sind der Einsatz neuronaler Netze zur Analyse und Prognose der Bevölkerungsentwicklung und zur Analyse von Bankkundendaten, die Anwendung von agentenbasierter Modellierung zur Modellierung von Evakuierungsszenarien oder die Routenoptimierung für Abfalltransporte. (Werner Fritz, 25.4.2022)