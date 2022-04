Am Geburtstag von Adolf Hitler stellten zwei Männer Kerzen vor das Geburtshaus des Diktators in Oberösterreich. Sie zeigten sich geständig

Vor Hitlers Geburtshaus in Braunau kommt es immer wieder zu strafrechtlichen Vorfällen wegen des Verbotsgesetzes. Foto: imago / Volker Preußer

Braunau am Inn – Die Polizei hat am Mittwoch zwei Männer in Braunau wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz angehalten. Der 23-jährige Niederösterreicher und der 69-jährige Deutsche hatten am Geburtstag Adolf Hitlers auf dem Fensterbrett des dortigen Hitler-Geburtshauses zwei brennende Grabkerzen platziert.

Zwei Polizisten beobachteten den Vorfall, in der anschließenden Befragung gaben die Männer zu, dies im Gedenken an Hitler getan zu haben. Sie wurden laut Polizei bei der Staatsanwaltschaft Ried nach dem Verbotsgesetz angezeigt. (APA, 21.4.2022)