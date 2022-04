Im Jahr 2000 waren die Niederlande das erste Land, das gleichgeschlechtliche Eheschließungen zuließ. 22 Jahre später gibt es weltweit nur weitere 31 Länder, in denen die Ehe gleichberechtigt ist. Es sei zwar ein langsamer Fortschritt zu bemerken, aber immer mehr Menschen bekennen sich offen zu LGBTQ+, schreibt das US-amerikanische Onlinemagazin "Fodor's Travel" und hält fest: "Wir brauchen mehr Reiseziele, an denen sich die Community sicher fühlt."

Dort moniert man, dass es nur eine US-amerikanische Stadt in die Top Ten des Rankings geschafft habe, und lobt Europa: Viele europäische Städte seien fortschrittlich und zukunftsorientiert, was die gesellschaftliche Akzeptanz angeht.

Man bezieht sich bei "Fodor's" auf die Analyse einer in Großbritannien ansässigen Preisvergleichs-Website für Finanzprodukte. Die Website hat die LGBTQ+-freundlichsten Städte der Welt anhand eines globalen Index von Social Progress über den Grad der Akzeptanz in jedem Land, Tripadvisor-Daten über die Anzahl der LGBTQ+-Einrichtungen sowie deren Bewertungen ermittelt. Die Kennzahlen wurden in eine Rangfolge gebracht, um eine Gesamtbewertung zu erhalten und die Stadt zu ermitteln, die LGBTQ+ Personen am meisten akzeptiert und entgegenkommt.

Reykjavik

1. Reykjavik, Island

Die isländische Hauptstadt schneidet bei allen Kriterien des Rankings hervorragend ab. Sie erhielt 10/10 für die LGBTQ+-Akzeptanz, hat die meisten schwulenfreundlichen Bars und Clubs (2,5 pro 100.000 Einwohner). Viele dieser Einrichtungen haben eine durchschnittliche Bewertung von 4,0 auf Tripadvisor, sodass auch die Qualität erstklassig ist.

2. Amsterdam, Niederlande

Die Niederlande waren das erste Land der Welt, das die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannte, und so ist es nur natürlich, dass ihre Hauptstadt ein Vorbild für die Welt ist. Mit einem Akzeptanzwert von 9,8, 1,6 Bars pro 100.000 Einwohner (16 insgesamt) und einer Durchschnittsbewertung von 4 liegt Amsterdam dicht hinter Reykjavik.

3. Rotterdam, Niederlande

Eine weitere niederländische Stadt auf den vorderen Plätzen ist Rotterdam, die genau wie Amsterdam einen Akzeptanzwert von 9,8 hat. Es gibt hier zwar nur zwei einschlägige Clubs und Bars (0,2 pro 100.000 Einwohner), aber die haben eine durchschnittliche Bewertung von 5.

San Francisco Foto: imago images / UPI Photo

4. San Francisco, Kalifornien

San Francisco ist eine der beliebtesten Städte der Welt für die LGBTQ+-Community. Die Stadt blickt auf eine lange Geschichte des Kampfes für die Rechte von Homosexuellen zurück und war über die Jahre hinweg ein Leuchtturm der Hoffnung. Hier gibt es eine lebendige LGBTQ+-Gemeinschaft, die sich für ihre Rechte einsetzt, und die Stadt ist als "Schwulenhauptstadt der Welt" bekannt geworden.

Laut dieser Studie liegt San Francisco mit einem Akzeptanzwert von 8,21, 1,6 Clubs und Bars pro 100.000 Einwohner sowie einer Bewertung von 4,2 auf Tripadvisor auf Platz vier. Es ist die einzige amerikanische Stadt, die in den Top Ten dieser Liste zu finden ist.

5. Dublin, Irland

In der irischen Hauptstadt gibt es nur drei schwulenfreundliche Bars und Clubs, was einer Dichte von 0,2 pro 100.000 Einwohnern entspricht, aber sie sind mit einer Durchschnittsnote von 4,3 ein Hit bei ihren Besuchern. Die Stadt selbst erreicht eine LGBTQ+-Akzeptanz von 9,1, was bedeutet, dass sich hier Menschen aller sexuellen Orientierungen wohlfühlen sollten.

Irland hat 2015 ein Referendum zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen durchgeführt, bei dem 1,2 Millionen Menschen mit Ja gestimmt haben. Das war ein großer Sieg für die Community. Irland war das erste Land, das die Gleichstellung der Ehe durch eine Volksabstimmung akzeptierte.

Brüssel Foto: imago images / Belga

6. Brüssel, Belgien

Belgien ist ebenfalls ein zukunftsorientiertes, fortschrittliches Land, das die Rechte von Homosexuellen anerkennt (gleichgeschlechtliche Ehen und Adoptionen sind seit fast zwei Jahrzehnten legal). Die Hauptstadt Brüssel belegt den sechsten Platz mit einem Akzeptanzwert von 9 und 14 schwulenfreundlichen Bars und Clubs (0,7 pro 100.000 Einwohner). Die Bewertungen sind jedoch nicht berauschend– die Bars haben eine durchschnittliche Bewertung von 3,9 auf Tripadvisor.

7. Edinburgh, Schottland

Während London auf Platz 18 dieser Liste steht, ist Edinburgh die erste britische Stadt, die es in die Top Ten schafft. Sie hat eine Akzeptanzbewertung von 8,01 und eine Durchschnittsbewertung von 4,3 durch Tripadvisor-Nutzerinnen und -Nutzer für ihre vier Gay-Clubs und -Bars.

8. Cardiff, Wales

Regenbogenflaggen wehen auch in Cardiff, der Nummer acht auf der Liste. Hier gibt es vier Nachtclubs und Bars, die die LGBTQ+-Gemeinschaft willkommen heißen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,1 auf Tripadvisor. Wie in Edinburgh liegt die Akzeptanzbewertung bei 8,01.

Glasgow Foto: imago/robertharding

9. Glasgow, Schottland

Eine weitere schottische Stadt, die offen und einladend für die LGBTQ+-Community ist, ist Glasgow. Fünf Gay-Bars und -Clubs mit einer Bewertung von 4,1 und einer Gesamtakzeptanz von 8,01.

10. Madrid, Spanien

Madrid hat einen hohen Akzeptanzwert von 8,81 (besser als seine Vorgänger auf der Liste) und verfügt über 17 Schwulenclubs und -bars (0,3 pro 100.000 Einwohner). Bei den Bewertungen dieser Clubs und Bars auf Tripadvisor schneidet die Stadt jedoch mit einem Mittelwert von 3,6, dem niedrigsten bisher, schlecht ab. Überhaupt, so liest man bei "Fodor's", sei Spanien eines der liberalsten und tolerantesten Länder der Welt. Und: "Für die LGBTQ+-Gemeinschaft gibt es jede Menge Veranstaltungen und Orte, an denen sie sich sicher und frei fühlen kann (Diskriminierung ist in Spanien kein Thema), und auch bei den Gesetzen für Gleichgeschlechtliche ist Spanien weltweit führend." (red, 24.4.2022)

