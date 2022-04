Mysteriöse Erkrankungen

Hepatitis bei Kindern: Mehrere Länder melden Infektionen mit unklarer Ursache

Mysteriöse Hepatitis-Fälle bei Kindern breiten sich in Europa und den USA aus. In Großbritannien haben mehrere Kinder eine neue Leber erhalten. Die WHO rief zur Wachsamkeit auf