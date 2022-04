Quizkandidat Robert und "Quizjagd"-Moderator Florian Lettner. Foto: Servus TV, Interspot

Wien – 375.000 Euro und damit den höchsten Gewinn, der je im österreichischen Privatfernsehen ausgespielt wurde, hat sich Kandidat Robert bei "Quizjagd" auf Servus TV geholt. Am Mittwoch musste sich der TU-Student nach 47 Sendungen, in denen er sich 77 Gegnern stellte und 1.649 Fragen spielte, geschlagen geben und schied aus. "Robert werde ich nie vergessen!", sagte Moderator Florian Lettner in einer Aussendung und lobte dessen Fleiß, Gefühl für Taktik und Bescheidenheit. (APA, 21.4.2022)