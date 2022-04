Am Welttag der Pinguine können Sie Ihr Wissen über die Tiere in zehn Fragen unter Beweis stellen!

Sie leben unter teilweise extremen klimatischen Bedingungen, können nicht fliegen, sind dafür für ihre Schwimm- und Tauchkünste bekannt und leben in unterschiedlichsten Regionen der Welt: Pinguine. Wer sie schon einmal in Zoos oder ihrem natürlichen Lebensraum beobachten konnte, ist vermutlich ob ihres lustigen Watschelns, ihres Aussehens und ihrer sozialen Fähigkeiten begeistert. Aber wissen Sie eigentlich, wie viele Gattungen es gibt, wo sie leben und was es mit dem Gegenstromprinzip auf sich hat? Machen Sie das Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Haben Sie Pinguine schon einmal in der freien Wildbahn erlebt? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (mawa, 25.4.2022)