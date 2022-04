In einer Videobotschaft lässt "God of War"-Mastermind Cory Barlog wissen, warum es zuletzt ruhig um das Projekt geworden ist

Vor genau vier Jahren erfuhr die Action-Marke God of War ein gelungenes Comeback. Neue Perspektive, neues Kampfsystem – aber noch immer bombastisch in seiner Inszenierung. Seitdem warten Fans auf eine Fortsetzung, die zwar bereits angekündigt wurde, aber weiter auf sich warten lässt.

Gott im Raum

In einer Videobotschaft richtete der Mann hinter dem Franchise, Cory Barlog, nun einige Worte an die Fans. Es sei ihm klar, dass der "Elefant im Raum" angesprochen werden müsse: God of War Ragnarök, das vor mittlerweile zwei Jahren angekündigt worden ist. Man arbeite hart an den verschiedensten Aspekten des Spiels, schließlich würde man sich selbst als "Perfektionisten" betrachten. Barlog würde sich wünschen, "wir könnten es mit euch teilen, aber es ist einfach noch nicht bereit, präsentiert zu werden".

Den langen Gesichtern der Fans verspricht er, "in dem Moment, in der Sekunde, in der wir etwas haben, das wir bereit sind zu teilen, werden wir es teilen, weil wir nichts davon zurückhalten wollen". Ob Covid oder andere äußere Einflüsse die Entwicklung verzögert haben, verrät Barlog nicht.

Reaktionen gemischt

Das Statement hatte innerhalb kürzester Zeit über 1.000 Reaktionen auf Twitter. Die meisten gratulieren zum Jubiläum, darunter auch die Macher von Among Us oder auch Insomniac Games. Wohl auch aufgrund der diversen Crunch-Diskussionen und der zum Teil sehr schlechten Arbeitsbedingungen in der Branche will Sony offenbar nicht zu viel Druck auf das Studio aus Santa Monica machen.

Ein Release in diesem Jahr wäre dennoch für viele wünschenswert. Nach zwei starken Titeln zum Start des Jahres, Horizon: Forbidden West und Gran Turismo 7, sind weitere exklusive Highlights für dieses Jahr noch nicht bestätigt. God of War Ragnarök könnte hier ein passender Titel für das wichtige Weihnachtsgeschäft werden. (aam, 21.4.2022)