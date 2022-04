Die von Telekommunikations-Riese AT&T abgespaltene Sparte Warnermedia gewann im Gegensatz zum Streaming-Riesen Netflix 12,8 Millionen neue Abonnenten. Weltweit zählt das Unternehmen damit 76,8 Millionen Konten mit Zugriff auf die Dienste HBO Max und HBO. Netflix hatte am Dienstag wie berichtet hingegen bekannt gegeben, rund 200.000 Kunden verloren zu haben.

Warnermedia war vor zwei Wochen mit dem TV-Unternehmen Discovery zusammengegangen. Das neue Unternehmen mit dem Namen Warner Bros Discovery will den umkämpften Streaming-Markt mit Konkurrenten wie Netflix oder Disney+ aufmischen. Gerhard Zeiler, Österreichs wichtigster Medienmanager, wird wie berichtet President International bei Warner Bros. Discovery, er verantwortet in der Position das Geschäft der Gruppe in mehr als 200 Ländern und Gebieten.

Durch den Deal sind unter anderem das Hollywood-Studio Warner Bros, die TV-Sender HBO und CNN, der Streaming-Dienst HBO Max sowie die Discovery-Sender Animal Planet oder Food Network unter einem Dach.

Wolken über CNN+

Die Quartalsbilanz von Warner belasten vor allem Investitionen in den Start des Bezahlangebots CNN+. Das US-Portal "Axios" berichtet, Discovery stelle CNN+ infrage und plane eine Re-Fokussierung von CNN auf News. (APA, red, 21.4.2022)