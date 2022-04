In Mazar-i-Sharif kamen mindestens elf Menschen ums Leben, 32 weitere wurden verletzt. Eine weitere Explosion mit elft Toten wurde in Kunduz gemeldet

Während des Fastenmonats Ramadan kam es in Afghanistan wiederholt zu Anschlägen. Foto: APA / AFP

Kabul/Mazar-i-Sharif – In der nordafghanischen Stadt Mazar-i-Sharif sind mindestens elf Menschen bei einer Explosion in einer Moschee getötet worden. 32 weitere Verletzte seien in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, sagte der Gesundheitsdirektor der Provinz, Najibullah Tawana, Donnerstag der dpa. Die radikal-islamische IS-Miliz bekannte sich auf Telegram zu dem Attentat.

Bei einer weiteren Explosion in Kunduz wurden nach Behördenangaben mindestens elf weitere Menschen getötet oder verletzt. Die Opfer seien in Krankenhäuser in Kunduz eingeliefert worden. Wo sich die Explosion ereignete und was ihr Grund war, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Anschlagsserie während Ramadan

Auch in Mazar-i-Sharif gab es zunächst keine genaueren Behördenangaben zum Ursprung der Explosion. Ein Taliban-Vertreter bestätigte die Explosion und Opfer in der schiitischen Moschee im Stadtzentrum. Auch in der Hauptstadt Kabul gab es am Donnerstag Explosionen mit Verletzten.

Die Detonationen fanden während des islamischen Fastenmonats Ramadan statt. In Afghanistan gab es jüngst wiederholt Anschläge. Erst am Dienstag kamen laut Berichten 25 Menschen bei einem Anschlag auf eine Schule in der Hauptstadt Kabul ums Leben. Einen Großteil der Angriffe beanspruchte die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich. Die sunnitischen Extremisten betrachten Schiiten als Abtrünnige vom wahren Glauben, obwohl auch sie Muslime sind. Die militant-islamistischen Taliban sind nach ihrer Machtübernahme im August 2021 nach 20 Jahren wieder an der Macht. (APA, 21.4.2022)