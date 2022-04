Liebe Leserin, lieber Leser,

Eigentlich lässt es sich kaum verhindern: Kinder wachsen heutzutage in einem Umfeld auf, in dem sie von digitalen Geräten umgeben sind. Das stellt wiederum neue Herausforderungen an die Eltern. Was will man dem Nachwuchs erlauben, was nicht. Was ist ok, was problematisch. Wir haben eine Medienpädagogin zu dem Thema befragt, die auch einige Tipps parat hat.

Es hat ein bisschen was von "Täglich grüßt das Murmeltier": Aber die EU versucht sich tatsächlich erneut daran, USB-C-Anschlüsse bei Smartphones und anderen Geräten zum Standard machen. Über den aktuellen Stand in diese Richtung berichten wir ebenso wie über eine äußerst befremdliche Aktion der Kryptobörse Binance.

Das und vieles mehr gibt es heute bei uns zu Lesen!



