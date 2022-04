Bianca (Winona Ryder), Tochter eines reichen Geschäftsmannes, lacht sich den jungen Revolutionär Pedro (Antonio Banderas) an – "Das Geisterhaus", 0.20, Arte. Foto: Constantin Film

19.40 REPORTAGE

Re: Die Geld-Netzwerker – Mit lokaler Währung durch die Corona-Krise In der spanischen Region Katalonien versuchen zwei Städte mit lokalem Geld die wirtschaftlichen Corona-Folgen zu lindern. Das funktioniert in Santa Coloma de Gramenet so gut, dass die Nachbarstadt von Barcelona ihren Angestellten in Zukunft sogar einen Teil der Gehälter in der Lokalwährung auszahlen will. Bis 20.15, Arte

20.15 BIOPIC

Die dunkelste Stunde (Darkest Hour, GB 2017, Joe Wright) Biopic über Winston Churchill mit Gary Oldman in der Rolle des britischen Premierministers, der vor der Entscheidung steht, wie er sich gegenüber Hitlerdeutschland verhalten soll. Wright zeichnet das Bild eines Politikers, dem es gelingt, mit Entschlossenheit und starken Worten die politische Klasse seines Landes, vor allem aber ein ganzes Volk zu mobilisieren. Bis 22.10, 3sat

20.15 RAUCHENDE COLTS

Django Unchained (USA 2012, Quentin Tarantino) Es ist 1858. Im tiefen Süden der USA lebt Django Freeman (Jamie Foxx) als Sklave. Dr. King Schultz (Christoph Waltz), Zahnarzt aus Düsseldorf, arbeitet seit einiger Zeit als Kopfgeldjäger. Um die Verbrecherbande Brittle Brothers zu erwischen, befreit er Django, der ihm helfen soll. Typischer Tarantino mit einigen Längen. Großartige Performance von Sklavenhalter Leonardo DiCaprio, inklusive Eigenblut. Bis 23.35, ProSieben

22.20 SCHÖNHEITSQUEEN

Miss Undercover (Miss Congeniality, USA/AUS 2000, Donald Petrie) Sandra Bullock wirft die FBI-Uniform ab und mischt sich unter die Schönheitsqueens einer Miss-Wahl, um einen Bombenleger zu überführen. Raue Klischees bereiten humorvolle Gags. Bis 0.35, ATV

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Lourdes – Mysterium zwischen Himmel und Erde Sie ist der bekannteste uns meistbesuchte Marienwallfahrtsort der Welt: die Grotte von Lourdes. Mehr als eine halbe Million Menschen strömen jährlich hier zusammen und erwarten sich Heilung durch das Wasser der Quelle. Bis 23.20, ORF 2

22.40 MAGAZIN

Tracks Regisseur Apichatpong Weerasethakul und seine unsichtbaren Welten. / Belgischer Robo-Choreograf Ugo Dehaes. / Die fluiden Musiker:innen Shygirl, Masma Dream World und Laurence Wasser. / Forced Entertainment, Veteranen des experimentellen Theaters. Bis 23.10, Arte

0.20 DRAMA

Das Geisterhaus (The House of the Spirits, D/DK/P 1993, Bille August) Isabel Allendes chilenische Familiensaga: Als sich der arme Esteban zum erfolgreichen Geschäftsmann aufschwingt, ändert das auch seinen Charakter. Dass sich seine Tochter einen jungen Revolutionär anlacht, programmiert Konflikte vor. Mit einem patriarchalischen Jeremy Irons, einer übersinnlichen Meryl Streep, einer treuen Glenn Close und einer unglücklich-tragischen Liebe zwischen Winona Ryder und Antonio Banderas. Bis 2.40, Arte