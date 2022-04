Das Feld Feld mit Vasen voller weißer Blumen steht für die 1.050 Menschen, die im vergangenen Jahr in New York durch Waffengewalt ums Leben kamen. Foto: Reuters

Ann Arbor (Michigan) – Im Jahr 2020 waren Verletzungen durch Schusswaffen die häufigste Todesursache unter Kindern und Jugendlichen in den USA. Mehr als 4.300 Kinder und Jugendliche wurden in diesem Jahr durch Schusswaffen getötet, besagt eine Studie der University of Michigan.



Schusswaffenbedingte Todesfälle in der Altersgruppe von 0 bis 19 Jahren steigen bereits seit 2015. Besonders drastisch ist der Anstieg vom Jahr 2019 auf 2020 mit 13,5 Prozent. Die häufigste Ursache ist laut der Studie die rasante Zunahme von Tötungsdelikten mit Schusswaffen. Andere Gründe seien unbeabsichtigte oder ungeklärte Tötungen und Suizide. Das Forschungsteam verweist auf weitere Studien, nach denen Waffengewalt seit dem Beginn der Pandemie zugenommen habe. Für die Studie analysierten die Forschenden Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC. (Reuters, red, 21.4.2022)