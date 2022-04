So soll die Pixel Watch ohne Armband aussehen. Foto: Evan Blass / Google

Bereits als Google im Jahr 2014 die erste Version von Android Wear vorstellte, war die Frage schnell da: Warum verkauft das Unternehmen eigentlich keine eigene Smartwatch? Doch das Unternehmen wollte sich lange lieber als unabhängiger Plattformlieferant positionieren, und so blieb dieser Wunsch bisher unerfüllt.

Neustart

Im Vorjahr kam dann aber die Kehrtwende, eine Art Neustart für jenes Betriebssystem, das mittlerweile Wear OS heißt: In Kooperation mit Samsung wollte man frischen Wind in die Absätze bringen – was auch tatsächlich gelungen ist. Nun soll schon bald das nächste Puzzlestück in dieser Strategie folgen: Googles erste eigene Smartwatch steht offenbar kurz vor der Veröffentlichung.

Der auf Leaks spezialisierte Journalist Evan Blass hat ein Rendering der Pixel Watch veröffentlicht. Dieses zeigt ein recht simples, rundes Design mit einem seitlich abgerundeten Display. Auch eine Krone, die wohl zusätzlich zum Touchscreen zur Steuerung verwendet werden soll, ist zu sehen. Das offizielle Produktfoto dürfte aus einem Support-Artikel stammen und stimmt mit dem Look überein, den "Front Page Tech" bereits vor rund einem Jahr zum ersten Mal zeigte.

Verzögerungen

Dass eine Pixel Watch in Entwicklung ist, ist schon länger bekannt, dass es am Schluss so lange gedauert hat, dürfte allerdings mehr mit Soft- als mit Hardware zu tun haben – sollen doch die Dienste von Fitbit hier tief integriert werden, dessen Übernahme nach Prüfung der Wettbewerbsbehörden erst Anfang 2021 abgeschlossen werden konnte.

Ein früheres Rendering der Pixel Watch, das dem realen Produkt sehr nahe kommen dürfte. Foto: Jon Prosserr

Ansonsten ist zur Hardware noch recht wenig bekannt. Allerdings dürfte im Kern wohl ein Chip von Samsung laufen. Immerhin waren es nicht zuletzt die eher schwachen Wearable-SoCs von Qualcomm, die Wear OS deutlich gebremst haben. Samsungs Galaxy Watch 4 mit Wear OS spielt da in einer komplett anderen Performance-Liga – was wohl ein zentrales Interesse Googles an der Samsung-Partnerschaft war. Der Nachteil der Galaxy Watch 4 ist allerdings, dass diese sehr stark mit dem Samsung-Ökosystem integriert ist und mit anderen Android-Smartphones nur nach diversen Basteleien in vollem Umfang funktioniert.

Ausblick

Bleibt die Frage, wann die Pixel Watch nun tatsächlich erhältlich sein wird. Das aktuelle Leak verweist jedenfalls auf eine bald anstehende Veröffentlichung. Das würde eine Präsentation im Rahmen der Google I/O nahelegen, deren einleitende Keynote für den 11. Mai geplant ist. Dann sollte es auch weitere Details zu Preis und – bei Google besonders wichtig – regionaler Verfügbarkeit geben. Parallel dazu dürfte übrigens mit dem Pixel 6a auch ein neues Mittelklasse-Smartphone von Google vorgestellt werden. (apo, 21.4.2022)