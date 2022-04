Joko & Klaas zeigten Auftritt von ukrainischer Band in Bunker; wütender Trump bei Piers Morgan, "ZiB Magazin" ab Montag wieder im ORF 1-Vorabend; Grundeinkommen in "Eco"

Foto: screenshot tvthek.orf.at

Hier kommen die Mediennews von heute:

Besetzung: Doskozil entsendet Christian Kolonovits als Signal für Unabhängigkeit in ORF-Stiftungsrat – Komponist und Dirigent werde sich keinem parteipolitischen "Freundeskreis" im obersten ORF-Gremium anschließen

TV-Tagebuch: Statistiker Neuwirth in der "ZiB 2": Geheimnisse der Covid-Todeszahlen – Aus dem Ministerium war niemand ins Studio gekommen – ein weiterer Fall kommunikativer Talentlosigkeit der hohen Politik

Charkiw in Concert: "Joko & Klaas" zeigten Auftritt von ukrainischer Band in Bunker – Die Band Selo i Ludy stand in dem Bunkerraum und spielte drei Songs, darunter eine Interpretation von Rammsteins "Du hast"

Ab Montag: "ZiB Magazin" feiert im ORF 1-Vorabend sein Comeback – Wird täglich um 20 Uhr ausgestrahlt und soll "Hintergründe und Wissenswertes zu bestimmenden und kommenden Themen" liefern

Wortgefecht: Wütender Donald Trump stürmte aus Interview mit britischem Moderator Piers Morgan – Gespräch soll am Montagabend in voller Länge ausgestrahlt werden

Forum+: Mitdiskutieren bei "Talk im Hangar": Schlacht um den Donbass: Kämpfen bis zum letzten Mann? – Heute Abend ab 22.10 Uhr auf Servus TV

TV-Tagebuch: Thema Grundeinkommen im Wirtschaftsmagazin "Eco": Monatsgehalt für deine Freizeit – Die Mehrheit der im Beitrag gefragten Angestellten würde tatsächlich weiterarbeiten

Pizzera & Jaus und schmelzende Gletscher: Neue Kinofilme mit ORF-Unterstützung – ORF unterstützt im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommen zwölf Projekte mit insgesamt 3,8 Millionen Euro

"Spaß in Deutschlands unWOKEster Redaktion": Ex-"Bild"-Chef Reichelt sucht Mitarbeiterinnen und Autoren – Julian Reichelt verspricht das "mediale Zuhause für die spannendsten, emotionalsten, unterhaltsamsten, kontroversesten Stimmen und Köpfe des Landes"

Videostreaming: Für Netflix und Co brechen härtere Zeiten an – Der Branchenprimus rechnet mit weiter rückläufigen Abos, die Entwicklung könnte ein Vorbote für die ganze Medienbranche sein

77 Gegner, 1.649 Fragen: "Quizjagd"-Kandidat holte sich auf ServusTV höchsten Gewinn im Privat-TV – TU-Student gewann nach 47 Sendungen 375.000 Euro

Serienforum: Welche Serien schauen Sie zurzeit?Teilen Sie Ihre aktuellen Empfehlungen im Forum!

Podcast: "Erklär mir die Welt"-Macher Andreas Sator startet Podcast "Sonne & Stahl" – Sator gründet Schwersternpodcast mit den Schwerpunkten Klima und Umwelt. Die erste Staffel dreht sich um "nachhaltige Mobilität"

Fortsetzung: Schwule ARD-Serie "All You Need" soll dritte Staffel bekommen – Entscheidung noch vor Ausstrahlung der zweiten Staffel getroffen

Switchlist: Vicky Cristina Barcelona, Shining und das marode Herz von Marseille: TV-Tipps für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.