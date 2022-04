Heuer soll der Bachmannpreis wieder vor Publikum stattfinden. Foto: ORF/ORF-K/Puch Johannes

Klagenfurt – Die 46. Tage der deutschsprachigen Literatur finden heuer nach zweijähriger Pause wieder mit Lesungen der Autorinnen und Autoren im Klagenfurter ORF-Theater vor Publikum statt. Das gab das ORF-Landesstudio Kärnten am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Das Wettlesen um den Bachmann-Preis findet ab dem 22. Juni statt, die Preise werden am 26. Juni vergeben.

Eröffnet wird der Wettbewerb am 22. Juni um 18 Uhr im ORF-Theater. Dabei wird einerseits die Reihenfolge ausgelost, in der die Autorinnen und Autoren ihre Texte lesen werden, andererseits wird die Klagenfurter Autorin Anna Baar ihre Klagenfurter Rede zur Literatur unter dem Titel "Die Wahrheit ist eine Zumutung" halten. Von Donnerstag bis Samstag finden die Lesungen jeweils ab 10 Uhr statt, am Sonntag werden ab 11.35 Uhr die Preise vergeben. Den Vorlesenden winken gleich mehrere Auszeichnungen: der Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt ist mit 25.000 Euro dotiert, dazu kommen der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro), der 3sat-Preis (7.500 Euro) und der BKS Bank- Publikumspreis (7.000 Euro).

Autoren werden im Mai verkündet

Der gesamte Bewerb wie auch die Preisverleihungen werden von 3sat live übertragen. Auch das Deutschlandradio überträgt den Bewerb mit einem Livestream. Weiters wird auch in den sozialen Netzwerken umfassend über die Tage der deutschsprachigen Literatur berichtet. Welche 14 Personen von der Jury nominiert worden sind, wird am 24. Mai bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt vorgestellt. Laut Veranstalter gibt es auch einige Neuerungen im Prozedere. (APA, 21.4.2022)