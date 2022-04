EU-Parlament, EU-Kommission und Europäischer Rat wollen sich heute auf eine finale Fassung einigen. Foto: IMAGO/Future Image/Dwi Anoraganingrum

Weniger Fake News, weniger Hatespeech, dafür mehr Kinder- und Jugendschutz im Web: Im Dezember 2020 hatte die EU-Kommission den Digital Services Act (DSA) und den Digital Markets Act (DMA) vorgestellt, mit denen strengere EU-Regeln für Onlineplattformen geschaffen werden. Während der DMA unter anderem wettbewerbsrechtliche Fragen klärt und im vergangenen Monat seine finale Fassung bekommen hat, soll dies heute, Freitag, mit dem DSA geschehen.

Digital Services Act: Der Fahrplan

Konkret beginnt heute um 10 Uhr die entscheidende Trilog-Verhandlung zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und Europäischem Rat. Diese kann sich unter Umständen bis spät in die Nacht ziehen; das erklärte Ziel ist aber, heute zu einem finalen Abschluss zu kommen.

Nach der Einigung unter den drei Institutionen wird es eine Periode der juristischen Kontrolle des Gesetzestextes geben, die ein bis zwei Monate dauern wird. Eine finale Abstimmung im EU-Parlament wird realistischerweise für Juli oder September erwartet, dann dürfte das Paket nach einer Übergangsfrist wohl in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Kraft treten.

Das Ziel des Digital Services Act

Das Ziel des DSA ist es, dem Treiben im World Wide Web erstmals seit 20 Jahren strengere Regeln vorzuschreiben und so die jahrelang verabsäumte Regulierung des digitalen Raums nachzuholen. Kurzum soll dabei auch in der digitalen Welt das verboten sein, was in der analogen Welt bereits verboten ist. Und vor allem die großen Tech-Konzerne sollen dabei an die kürzere Leine genommen werden.

Dabei sind Maßnahmen gegen Fake News und Hatespeech ebenso geplant wie strengere Regeln beim Ausspielen von Onlinewerbung: Kinder und Jugendliche sollen laut der aktuellen Version des Gesetzestextes nicht mehr mit gezielter Werbung bespielt werden dürfen. Im Bereich des Onlineshoppings sollen Drittanbieter auf Marktplätzen wie jenem von Amazon besser rückverfolgbar sein – was die Gefahr von Produktfälschungen und Betrug eindämmen soll.

Neue Einstellungen für Tiktok

Ein großer Punkt ist schließlich auch der Umgang mit Algorithmen und die Ausspielung von Inhalten in den Feeds der sozialen Netzwerke. Diese sollen künftig transparenter offengelegt werden. So werden Userinnen und User von Tiktok künftig die Möglichkeit bekommen, Einstellungen zu den in ihrem Feed ausgespielten Inhalten vorzunehmen.

Gibt es hingegen einen Verdacht auf Diskriminierung durch einen Algorithmus – etwa wenn Postings von Menschen mit Behinderung benachteiligt werden –, so kann eine Offenlegung des Algorithmus gefordert werden.

Mehr Rechte für nationale Behörden

Beim Digital Services Act werden die nationalen Behörden eine größere Rolle bei der Umsetzung desselben spielen als im Fall des Digital Markets Act. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Das Thema Hatespeech muss in Bezug zur jeweiligen Landessprache beurteilt werden, zudem gibt es oft schon national verankerte Gesetze und Regelungen – wie etwa in Österreich das Gesetzespaket gegen Hass im Netz.

Offene Punkte im Digital Services Act

Neben der Dauer der Übergangsfrist – das Parlament will sechs, der Rat 18 Monate – wird heute auch über diverse inhaltliche Feinheiten debattiert. So gibt es über datenschutzrechtliche Aspekte wie ein geplantes Trackingverbot noch ebenso wenig Einigkeit wie zu Details in Bezug auf die Zugänglichkeit der Plattformen für Menschen mit Behinderung. Und auch das Thema Pornografie steht auf dem Tagesplan – darunter etwa die Frage, ob Pornoplattformen in Bezug auf den Umgang mit Rachepornos spezifisch reguliert werden sollen. (Stefan Mey, 22.4.2022)