Das Steirereck erreicht als einziges Restaurant die Bestnote, der Knappenhof in Reichenau an der Rax ist die "Eröffnung des Jahres"

Birgit und Heinz Reitbauer erhalten mit dem Steirereck die Bestnote von 100 Punkten im Falstaff-Restaurant-Guide. Zwei Jahre lang konnte die Präsentation des Falstaff-Restaurant-Guide nicht live stattfinden. In der 18. Ausgabe finden sich die 1.950 besten Gourmetadressen des Landes.

Zwei Jahre lang konnte die Präsentation des Falstaff-Restaurant-Guide nicht live stattfinden. Zwei Ausgaben lang gab es für die geplagte Gastro-Branche auch keine Abwertungen. Heuer konnte die Verleihung im Wiener Rathaus wieder über die Bühne gehen. 419 Lokalen, die heuer mehr Punkte als 2021 verbuchen konnten, stehen 117 Absteiger gegenüber, die einen Punkteverlust hinnehmen müssen. An der absoluten Spitze steht – wie so oft – das Steirereck im Wiener Stadtpark, das mit einem Punkt mehr als im Vorjahr nun auf die maximale Punktezahl von 100 und vier Falstaff-Gabeln kommt.

Mit 99 Punkten und ebenfalls vier Gabeln sind die Restaurants Amador (Wien), Mraz & Sohn (Wien), das Landhaus Bacher (Mautern/Donau), das Gourmetrestaurant Hubert Wallner (Dellach), das Ikarus im Hangar 7 (Salzburg), das Restaurant Obauer (Werfen) und Rote Wand Chef's Table im Schualhus (Lech) gelistet.





Die Besten

Über den Titel Sommelier des Jahres darf sich René Antrag aus dem Steirereck freuen, bestes Wiener Beisl ist das Woracziczky in Wien-Margareten. Der Knappenhof in Reichenau an der Rax, der von Hotelière Helena Ramsbacher und Spitzenkoch Max Stiegl bespielt wird, ist die Eröffnung des Jahres. Bester Neueinsteiger wurde Hubert Wallner mit seinem neuen Lokal in Dellach.

Insgesamt werden im aktuellen Guide (es ist die 18. Ausgabe) die laut Falstaff 1.950 "besten Gourmetadressen" des Landes präsentiert. Die Wertung wurde durch das Voting der 19.000 Mitglieder des Falstaff-Gourmetklubs berechnet. Einbezogen wurden dabei Essen, Service, Weinkarte und Ambiente.

Die Höchstwertung von vier Falstaff-Gabeln wurde 45 Betrieben verliehen, weitere 184 erhielten drei Gabeln als Auszeichnung.

Der Falstaff-Restaurant-Guide ist ab sofort um 15 Euro im Onlineshop sowie im Buch- und Zeitschriftenhandel erhältlich, eine Sonderedition gibt es bei Hofer um 9,90 Euro. Die Bewertungen sind auch in der kostenlosen Falstaff-Restaurant-Guide-App abrufbar. (red, 25.4.2022)

Die Sieger nach Bundesländern:

Die Besten in Wien:

Steirereck: 100 Falstaff-Punkte Amador (ex aequo): 99 Falstaff-Punkte

Mraz & Sohn (ex aequo): 99 Falstaff-Punkte Silvio Nickol: 98 Falstaff-Punkte

Die Besten in Niederösterreich:

Landhaus Bacher, Mautern an der Donau: 99 Falstaff-Punkte Der Floh, Langenlebarn: 95 Falstaff-Punkte

Mörwald Gourmet Toni M., Feuersbrunn: 95 Falstaff-Punkte

Triad, Krumbach: 95 Falstaff-Punkte Gut Oberstockstall, Kirchberg am Wagram: 93 Falstaff-Punkte

Hofmeisterei Hirtzberger, Weißenkirchen in der Wachau: 93 Falstaff-Punkte

Die Besten in Burgenland:

Gut Purbach, Purbach und Taubenkogel, Schützen (ex aequo): 96 Falstaff-Punkte Ratschens Restaurant, Golling: 91 Falstaff-Punkte Taubenkogel Greißlerei, Schützen und

Zur Dankbarkeit, Podersdorf (ex aequo): 90 Falstaff-Punkte

Die Besten in der Steiermark:

Die Weinbank – Restaurant, Ehrenhausen und

Harald Irka am Pfarrhof, St. Andrä im Sausal (ex aequo): 98 Falstaff-Punkte Steirerschlössl, Zeltweg: 95 Falstaff-Punkte Geschwister Rauch, Bad Gleichenberg und

Saziani Stub'n, Straden: 93 Falstaff-Punkte

Die Besten in Kärnten:

Gourmet Restaurant Hubert Wallner, Dellach: 99 Falstaff-Punkte Die Forelle, Weißensee: 97 Falstaff-Punkte Caramé, Velden und

Das Lilienberg, Völkermarkt (ex aequo): 95 Falstaff-Punkte

Die Besten in Oberösterreich:

Ois im Mühltalhof, Neufelden: 97 Falstaff-Punkte Bootshaus Restaurant, Traunkirchen: 96 Falstaff-Punkte Lukas, Schärding: 95 Falstaff-Punkte

Die Besten in Salzburg:

Ikarus Hangar-7, Salzburg

und Obauer, Werfen (ex aequo): 99 Falstaff-Punkte Döllerers Restaurant, Golling: 98 Falstaff-Punkte Senns Restaurant, Salzburg: 97 Falstaff-Punkte

Die Besten in Tirol:

Paznaunerstube Trofana Royal, Ischgl: 98 Falstaff-Punkte Stüva, Ischgl: 97 Falstaff-Punkte Interalpen – Chef's Table, Telfs/Buchen und

Tannenhof, St. Anton am Arlberg: 95 Falstaff-Punkte

Die Besten im Vorarlberg: