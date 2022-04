Wie jedes Jahr warten auf die Spieler vor allem aktuelle Regeländerungen und eine schickere Optik. Foto: EA

Zu den bekanntesten Sportsimulationen für PC und Konsole gehören die Spiele rund um die Formel 1. Mit der offiziellen Lizenz ausgestattet, arbeiten derzeit Entwickler Codemasters und Publisher Electronic Arts an der Umsetzung von F1 2022. Dieses wird bereits am 1. Juli für alle gängigen Plattformen erscheinen.

Neue Regeln

Viele Fans von Fußballsimulationen kaufen sich jedes Jahr Fifa, weil ein paar spielerische Neuerungen warten, aber vor allem die aktuellen Kader der vielen Mannschaften genutzt werden wollen. Ähnlich verhält es sich bei der Formel-1-Simulation. Auch hier sorgen Regeländerungen und Teamwechsel dafür, dass zumindest Enthusiasten auch in diesem Jahr interessiert auf die Neuankündigung lugen.

So findet sich in F1 2022 ein aktualisiertes Set an Regeln, bei dem jetzt auch Sprintrennen stattfinden. Als neue Strecke begrüßen Spieler das Miami International Autodrome, das speziell für den Miami Grand Prix 2022 entworfen wurde. Zudem gibt es den Modus "F1 Life", einen individualisierbaren Hub, in dem Spielerinnen ihre Sammlung an Autos, Kleidung und Accessoires einsehen können. Freischaltbar sind diese durch das erfolgreiche Absolvieren von Rennen, den Podium Pass, und den In-Game-Store. Letzterer lädt dazu ein, für Echtgeld einzukaufen.

Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters, verspricht: "Neben den realen Änderungen haben wir auch die Fahrphysik aktualisiert, um die neuen Aero-Regeln zu berücksichtigen, und das Reifenmodell überarbeitet, um das Fahrverhalten noch realistischer zu gestalten."

F1® Games From Codemasters

Personalisieren

Der neu definierte Renntag gibt Spielern die Möglichkeit, ihr Setup mit neuen Möglichkeiten zu personalisieren: Einsatzdauer von Safety-Cars, Boxenstopp-Optionen und verschiedene Einführungsrunden. Zwei Modi stehen dafür zur Verfügung: Im "Immersive"-Modus werden Spielerinnen vor Herausforderungen gestellt, die den besseren Umgang mit dem Fahrzeug vorzeigen sollen. Der Modus "Broadcast" hingegen erlaubt ein entspannteres Eintauchen in die Spielwelt, bei dem Spielende durch gesteuerte Zwischensequenzen besser werden sollen. Dank neuer PC-VR-Funktion darf via Oculus Rift und HTC Vive auch in die virtuelle Realität eingetaucht werden.

Die Entwickler versprechen, dass die neue Adaptive AI, die sich an das Können des Spielers anpasst, auch Einsteigern Erfolgserlebnisse bescheren soll. Die überarbeiteten Übungsprogramme sollen mehr Abwechslung durch neue Punktesysteme und Visualisierungen auf der Strecke sorgen.

Strecken-Updates

Implementiert wurden außerdem reale Strecken-Updates aus Australien, Spanien und Abu Dhabi, um jüngste Änderungen auch im Spiel darzustellen. Das Spiel bietet zudem die Zehnjahreskarriere, komplett mit Zwei-Spieler-Option, und bringt den Multiplayer-Modus zurück, um Rennen innerhalb der globalen Rennfahrer-Community möglich zu machen. (red, 22.4.2022)