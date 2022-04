Ukraine-Krieg

8 Postings

Ex-Botschafter Olexander Scherba: "Man hat uns nicht zugehört"

Die Ukrainer hätten Europa jahrelang gewarnt vor Wladimir Putins Kriegsplänen, sagt Olexander Scherba, ehemals Botschafter in Österreich. Nun stehe man am Rande eines Genozids am ukrainischen Volk. Und Europa agiere hilflos