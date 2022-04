Satellitenbilder wie dieses hier sollen Massengräber parallel zum Straßenverlauf zeigen. Foto: AFP/Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Die Befürchtungen gibt es schon länger, nun gibt es auch vermehrt Anzeichen dafür, dass die Gräueltaten in Butscha nur der Anfang russischer Kriegsverbrechen waren. Nahe der monatelang belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol deuten Satellitenbilder auf riesige Massengräber hin. Bürgermeister Wadym Bojtschenko sprach von bis zu 9.000 Leichen, die darin vergraben sein könnten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor von zehntausenden Toten in Mariupol gesprochen.

Der US-Satellitendienst Maxar Technologies hat Aufnahmen veröffentlicht, die in dem Vorort Manhusch ein Massengrab in der Nähe eines Friedhofs parallel zum Straßenverlauf zeigen sollen. Laut "New York Times", die die Bilder analysiert hat, gibt es dort etwa 300 ausgehobene Grabstellen. Sie sollen innerhalb von zwei Wochen im März und April angelegt worden sein, wie ein Vergleich der Aufnahmedaten gezeigt habe.

"Neues Babyn Jar"

Bojtschenko warf Russland Völkermord vor und rief die internationale Staatengemeinschaft zum Handeln auf. "Das erfordert eine entschlossene Reaktion der gesamten Welt. Wir müssen diesen Völkermord stoppen, mit allen Mitteln, die möglich sind." Dabei erinnerte er an das Massaker an rund 34.000 Juden im Tal Babyn Jar in Kiew im Zweiten Weltkrieg und sprach von einem "neuen Babyn Jar": "Damals tötete Hitler Juden, Roma und Slawen. Und jetzt vernichtet Putin Ukrainer. Er hat in Mariupol schon zehntausende Zivilisten getötet."

In einer anderen Stellungnahme sagte der Bürgermeister, die Leichen seien nach und nach von den Straßen Mariupols verschwunden, mit Lastwagen abtransportiert und in die bei Manhusch ausgehobenen Gräben geworfen worden. Er warf den russischen Soldaten vor, damit ihre Verbrechen vertuschen zu wollen.

Ukrainische Medien verglichen die Gräber mit jenen in Butscha bei Kiew, wo nach dem Abzug russischer Truppen mindestens 400 Leichen von Zivilistinnen und Zivilisten gefunden worden waren. Unabhängig konnten die ukrainischen Angaben nicht überprüft werden.

Mariupol für erobert erklärt

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Mariupol am Donnerstag für erobert erklärt. Allerdings haben sich im Stahlwerk Asow-Stahl immer noch rund 2.000 ukrainische Kämpfer und ausländische Söldner sowie Zivilistinnen und Zivilisten verschanzt. Trotz mehrerer Ultimaten weigern sie sich, die Waffen niederzulegen.

In der eingekesselten Stadt befinden sich laut Bürgermeister Bojtschenko noch immer rund 100.000 Zivilistinnen und Zivilisten. Dazu sagte er: "Es ist wichtig zu verstehen, dass das Leben der Menschen, die noch dort sind, in den Händen einer einzigen Person liegt – Wladimir Putin. Und alle Todesopfer, die noch hinzukommen, gehen auch auf sein Konto." (ksh, 22.4.2022)