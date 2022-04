Jon Bernthal spielt in "We Own This City" das Oberhaupt einer brutalen Polizeieinheit in Baltimore. Foto: Home Box Office

14 Jahre nach dem Ende von "The Wire" kehrt Serienmacher David Simon zurück nach Baltimore. In "We Own This City" erzählt er die Geschichte einer Polizei-Eliteeinheit, die mit brutalen Methoden für Recht und Ordnung in der Stadt sorgt. Die Serie ist ab 25. April auf Sky zu sehen. Simon nimmt wie schon in "The Wire", aber auch in "Treme", "Show Me a Hero" und "The Deuce" wahre Situationen als Vorlage für fiktionalisierte Storys.

"The Wire" lief von 2002 bis 2008 auf HBO und gilt bis heute als beste Serie der Welt. Eine sechste Staffel von "The Wire" wird von Fans seit langem gefordert – eigentlich seit 14 Jahren. Der Journalist und spätere Produzent David Simon schuf "The Wire" mit dem Schauspieler, Autor, Regisseur und Produzenten Ed Burns, um über die Missstände in seiner Heimatstadt Baltimore mit Drogenmissbrauch und Korruption aufmerksam zu machen und gleichzeitig fiktional zu unterhalten. Positive Auswirkungen auf den Zustand der Kommune hatte die Serie aber nicht, weshalb Simon eine Fortsetzung der Storys um Jimmy McNulty, Bunk Moreland, Stringer Bell, Avon Barksdale, Snoop und vielen, vielen anderen mehr stets ablehnte.

Bezugnahme auf Ermordung von Freddie Gray

Und obwohl "We Own This City" Simon Leute aus "The Wire" zurück nach Baltimore bringt, ist die neue Serie weniger eine Fortsetzung von "The Wire", sondern konzentriert sich noch stärker auf reale Vorfälle. "We Own This City" basiert auf dem Sachbuch von Justin Fenton und spielt hauptsächlich in den Jahren unmittelbar vor und nach der Ermordung von Freddie Gray im Jahr 2015, der sich in Gewahrsam der Polizei von Baltimore befand. Erzählt wird auch der Werdegang von Wayne Jenkins (Jon Bernthal), großspuriges Oberhaupt der Eliteeinheit Gun Trace Task Force (GTTF).

Die GTTF-Cops wurden einst dafür gelobt, dass sie Waffen, Drogen und Kriminelle in übermenschlichem Ausmaß aus dem Verkehr zogen. Der größte Teil ihres Erfolgs beruhte jedoch auf Bürgerrechtsverletzungen, die sie anschließend mit kreativem Papierkram vertuschten. Von der "The Wire"-Crew ist etwa Autor George Pelecano wieder dabei, ebenso Ed Burns und Schauspieler Jamie Hector – in "The Wire" war er Marlo Stanfield – und Delaney Williams – einst Sgt. Jay Landsman. Regie bei allen Folgen führte Reinaldo Marcus Green. (prie, 25.4.2022)