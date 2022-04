Marathon, Halbmarathon, Staffel. Haben Sie am Wochenende am Vienna City Marathon teilgenommen? Und wie ist es Ihnen ergangen?

Knapp über zwei Stunden oder doch etwas mehr – wie lange haben Sie für die Distanz von 42,195 Kilometer gebraucht? Am Sonntag war es wieder so weit. Der 39. Vienna City Marathon ging in Wien über die Bühne.

Hopp, hopp, hopp! Foto: Reuters/LEONHARD FOEGER

31.000 Läuferinnen und Läufer aus über hundert Nationen haben sich durch die Stadt bewegt, um ihre persönlichen Rekorde aufzustellen, sei es, um sich für andere Marathons zu qualifizieren, die eigene Bestzeit zu schaffen oder einfach nur das Ziel zu erreichen. Ob die gesamte Marathonstrecke, den Halbmarathon oder als Teil einer Staffelgruppe, der Vienna-City-Marathon gehört für viele Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer zum Fixpunkt im Jahr. Demnach war auch so einiges los in Wien. Denn nicht nur auf der Laufstrecke tummelten sich die Menschen, sie war auch gesäumt von so einigen, die den motivierten Läuferinnen und Läufern zujubelten und sie anfeuerten.

Waren Sie auch dabei?

Laufend oder zujubelnd am Rand? Welche Disziplin sind Sie gelaufen, und was war Ihre Zeit? Welches Ziel hatten Sie – und haben Sie es erreicht? Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Und vor allem: Wie geht es Ihnen am Tag danach? Berichten Sie vom Marathonwochenende! (wohl, 25.4.2022)