Der jährliche Datenabgleich mit der Statistik Austria führe dazu, dass es aktuell zu höheren Corona-Todeszahlen komme. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Am Freitag haben die Behörden in Österreich 8.155 Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es bisher 4.092.513 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (22. April, 9:30 Uhr) sind österreichweit 18.016 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben. Dazugekommen sind laut den Ministerien 959 Corona-Tote im Vergleich zu gestern. Dieser Anstieg sei "auf den jährlichen Datenabgleich mit der Todesursachenstatistik der Statistik Austria zurückzuführen", hieß es in der Aussendung. Die Bundesländerzahlen würden sukzessive an den neuen Datenstand angepasst. Dies erkläre die derzeitige Differenz zu den COVID-19-Todesfällen am Ages Dashboard.

127 auf Intensivstation

3.967.810 Menschen sind seit Pandemiebeginn genesen. Derzeit befinden sich 1.631 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 127 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 376

Kärnten: 645

Niederösterreich: 2.121

Oberösterreich: 1.234

Salzburg: 361

Steiermark: 769

Tirol: 360

Vorarlberg: 235

Wien: 2.054

(red, 22.4.2022)