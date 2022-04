Berndt und Irmgard Querfeld im frisch renovierten Gasthaus "Napoleon". Am 26. April 2022 startet das Lokal mit einem Soft-Opening. Foto: Napoleon Wien

Wien – Die bekannte Wiener Gastronomen-Familie Querfeld expandiert und eröffnet am 26. April am Kagraner Platz das Gasthaus Napoleon. Zuvor wurde das Wiener Wirtshaus umfangreich saniert, so Irmgard und Berndt Querfeld. Das Material kam zum Teil aus einem alten, aufgelassenen Gasthaus aus dem niederösterreichischen Weinviertel. Bierlieferant ist die Ottakringer Brauerei, der Speiseplan bietet die typische Wiener Küche.

"Man muss schon ein bisserl verrückt sein, um in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein neues Gastronomie-Projekt anzugehen", erklärte Berndt Querfeld heute in einer Aussendung. Er betreibt mit seiner Familie eine Reihe von weiteren Wiener Gastronomiebetrieben: Landtmann, Mozart, Museum, Café Residenz und Landtmann's Jausen Station sowie Das Bootshaus, das Crossfield"s Australian Pub und den Landtmann's Original Café und Tortenshop.

Streit um Miete

Querfeld war in er Vergangenheit als Kritiker der Corona-Hilfsmaßnahmen der Regierung aufgetreten. Als dann seine bisher erhaltenen Pandemie-Hilfen an die Öffentlichkeit gespielt wurden, gab es eine Solidaritätswelle aus der Branche. Was mit ihrem Kollegen passiere, sei "geradezu Rufmord (...) Wenn man liest, was über ihn geschrieben wird, kriegt man richtig Angst", meinte damals etwa die Chefin des Wiener Café Goldegg, Jutta Scheuch. Christina Hummel, Chefin des Café Hummel in der Wiener Josefstadt, wurde mit den Worten zitiert: "Ich bin erschüttert. Sind wir in einem Land, in dem man seine Meinung nicht mehr sagen darf?"

Im Vorjahr ging dann eine Streit um die Miete für das bekannte Innenstadt-Kaffeehaus Landtmann durch die Medien. Vermieter ist die Wlaschek-Stiftung des mittlerweile verstorbenen Billa-Gründers Karl Wlaschek. Der Vorwurf der Vermieter lautete, dass Querfeld die Mietzahlungen in den Lockdown-Monaten ausgesetzt bzw. in anderen Monaten stark reduziert habe. Querfeld wiederum sieht sich durch die Geschäftsausfälle durch die Lockdowns in der Pandemie im Recht. Am 26. April 2022 startet das Napoleon mit einem Soft-Opening. (APA, 22.4.2022)