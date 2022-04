Foto: Broken Rules

Mit ihrem Spiel Gibbon: Beyond the Trees veröffentlichte das österreichische Spielestudio Broken Rules Anfang des Jahres ein unterhaltsames Geschicklichkeitsspiel rund um die langarmige Affenart. Schon im Spiel wird der Zerstörungswahn der Menschheit gegenüber der Natur thematisiert, weshalb das neu produzierte Video der Spieleschmiede passend zum Earth Day absolut Sinn macht.

Ausrottung

"Gibbons, wie so viele Affenarten, stehen kurz vor der Ausrottung", erzählt eine Stimme in dem Video, das Spielszenen mit realen Filmaufnahmen mischt. Mit ihrem Aufruf will die heimische Spieleschmiede auf zwei Organisationen aufmerksam machen, die sich auf die Bewahrung dieser Tierart spezialisiert haben. Sowohl das Gibbon Rehabilitation Project als auch die Gibbon Conservation Society haben Broken Rules bei der Entwicklung ihres Spiels geholfen. Nun sei es an der Zeit, so die Stimme im Video, ihnen zu helfen.

Das Spiel dahinter

Der aktuell noch exklusive Apple Arcade Titel, der im Laufe des Jahres auch für Steam und Nintendo Switch erscheinen soll, lässt die Spielerinnen als Gibbon an Bäumen entlang schwingen und ruft gleichzeitig dazu auf, einen Rhythmus zu finden, um möglichst effizient und schnell durch die Levels zu gelangen. Waldbrände und andere, vom Menschen hervorgerufene Katastrophen sind unter anderem Hindernisse, an denen man als Spieler vorbei muss.

Schon auf der Website zum Spiel hatte das Studio damals auf die Gefährdung der Affenart hingewiesen. Am heutigen Earth Day haben sie diesen Aufruf, etwas zum Schutz der Gibbons zu tun, wiederholt. (aam, 22.4.2022)