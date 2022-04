Zwischen Tradition und Moderne: Nanouk (Mikhail Aprosimov) und Sedna (Feodosia Ivanova) im preisgekrönten Spielfilm des bulgarischen Regisseurs Milko Lazarov – "Nanouk", 1.50 Uhr, Arte. Foto: Red Carpet Film Production / 42film

20.15 DOKUMENTATION

Letzte Ausfahrt: Weltall Ist die Menschheit wirklich dazu bestimmt, wie eine Heuschrecke von Planet zu Planet zu ziehen? Bis 21.40, Arte

20.15 GUTE MÜTTER

Bad Moms (USA 2016, Jon Lucas) Amy (Mila Kunis) hat es satt, die perfekte Mutter zu sein, und gründet kurzerhand den "Bad Moms Club". Mit Gleichgesinnten macht sie Party bis zum Abwinken. Bis 22.10, Vox

21.50 MAFIA

Malavita – The Family (USA 2013, Luc Besson) Luc Besson schickt Robert De Niro als Mafiapaten im Zeugenschutzprogramm mit der Familie in die Idylle der Normandie. Schon am ersten Tag sorgen seine Kinder Belle und Warren tatkräftig für Wirbel in der Schule. Bis 23.35, ORF 1

22.40 KUNSTDOKU

Der Lauf der Dinge Die Schweizer Künstler Peter Fischli und David Weiss haben in einer Lagerhalle mit Alltagsgegenständen ein labiles Gebäude aufgebaut. In Bewegung gesetzt löst es eine Kettenreaktion aus: Feuer, Wasser, Schwerkraft und Chemie bestimmen den Lauf der Dinge. Spannend. Bis 23.10, 3sat

1.50 KARGES SIBIRIEN

Nanouk (D/F/BG 2018, Milko Lazarov) In der Eislandschaft Jakutiens leben Nanouk und seine Frau Sedna. Sie gehören zu den letzten Inuit, die sich noch der traditionellen Lebensweise verpflichtet fühlen. Familiengeschichte vor dem Hintergrund des Untergangs der Inuit-Kultur. Bis 3.25, Arte

STREAMING

WIDERSPRÜCHE

The Gilded Age Im New York des ausgehenden 19. Jahrhunderts muss sich die mittellose Marian Brook (Louisa Jacobson) nach dem Tod ihres Vaters zwischen einer alteingesessenen und einer neureichen Familie behaupten. Sky

SCHWINDEL

The Dropout Aufstieg und Fall einer jungen Unternehmerin: Elizabeth Holmes wollte mit ihrer Firma Theranos die Medizinwelt revolutionieren. Ein einziger Tropfen Blut sollte genügen, um Krankheiten diagnostizieren zu können. Das Ganze stellte sich als Schwindel heraus, Holmes wurde verurteilt. Großartig: Amanda Seyfried als Unternehmerin, die hoch pokerte und tief fiel. Disney+

SCHWANGERSCHAFT

He’s Expecting Die japanische Serie dreht die Geschlechterverhältnisse um: Werbefachmann Kentaro Hiyama wird schwanger. Lässt sich Kind und Karriere vereinbaren? Wie geht es weiter? Netflix