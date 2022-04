Seit 2019 lebt Carlos Ghosn in Beirut, Libanon. Foto: Imago images/ PanoramiC

Nanterre – Frankreichs Justiz hat einen internationalen Haftbefehl gegen den in den Libanon geflohenen Automanager Carlos Ghosn erlassen. Es geht dabei um Vorwürfe der Unterschlagung von Vermögenswerten sowie der Geldwäsche, wie die Staatsanwaltschaft in Nanterre am Freitag mitteilte. Demnach stehen verdächtige Zahlungen in Höhe von 15 Millionen Euro im Raum. Diese sollen zwischen der Renault-Nissan-Allianz und dem im Oman ansässigen Autozulieferer Suhail Bahwan Automobiles (SBA) geflossen sein.



Der internationale Haftbefehl käme überraschend, sagte sein Sprecher am Freitag zur Nachrichtenagentur Reuters. "Ghosn hat immer mit den französischen Behörden zusammengearbeitet", betonte er.

Flucht in Box in Privatjet

Laut "Wall Street Journal" erließ die Staatsanwaltschaft von Nanterre im Fall rund um Ghosn fünf internationale Haftbefehle. Diese laufen demnach gegen Ghosn und die derzeitigen Eigentümer oder ehemalige Direktoren des omanischen Unternehmens SBA sowie gegen einen Autohändler in Oman. Die französische Staatsanwaltschaft wirft Ghosn vor, Millionen von Dollar an Renault-Geldern über den omanischen Autohändler geschleust zu haben. Unter anderem soll er sich damit eine Yacht gekauft haben.



Bereits 2018 ermittelten japanische Behörden gegen Ghosn, was den ehemaligen Chef von Renault und Nissan in Ungnade fallen ließ. Vor seiner Verhaftung führte Ghosn ein Jetset-Leben mit zahlreichen Immobilien in Paris, Rio de Janeiro und Beirut. Nach monatelanger Haft in Tokio wurde Ghosn unter Hausarrest gestellt. Diese Gelegenheit nutzte er, um Ende 2019 aus Japan in den Libanon zu fliehen. Dafür hatte er sich in einer Kiste an Bord eines Privatjets versteckt. Der Libanon hat kein Auslieferungsabkommen mit Japan für eigene Staatsangehörige. Ghosn besitzt Pässe aus Frankreich, dem Libanon und Brasilien.

Zum Zeitpunkt seiner Flucht wartete Ghosn auf einen Prozess wegen der Vorwürfe, er habe in den Jahresabschlüssen von Nissan seine Vergütung über ein Jahrzehnt hinweg um 9,3 Milliarden Yen (85 Millionen Dollar) zu niedrig ausgewiesen und sich auf Kosten seines Arbeitgebers bereichert. Damals wie heute streitet Ghosn jegliche Anschuldigungen ab. (APA, Reuters, wisa, 22.4.2022)