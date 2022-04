Krieg und Sanktionen:

Wachstumsprognosen werden zurückgeschraubt

Vom IWF über die Europäische Zentralbank (EZB) bis zur Opec – alle betonen die sprunghaft angestiegenen Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft durch den Ukraine-Krieg, von dem Europa besonders stark betroffen ist. Für die Eurozone erwartet der IWF zwar heuer immer noch ein Wachstum von 2,8 Prozent, allerdings sind dies um 1,1 Prozentpunkte weniger als noch im Jänner vorhergesagt. Wie stark die Bremsspuren tatsächlich ausfallen werden, hängt auch von Entwicklung und Dauer des Kriegs und möglichen weiteren Sanktionen gegen Russland ab.

Brisant bleiben die Energielieferungen. Bisher hat die EU die Abkehr von russischer Kohle in die Wege geleitet, nun steht auch Erdöl zur Diskussion – was ebenfalls zu verkraften wäre. Anders stehen die Dinge bei Erdgas: Ohne Lieferungen aus Russland gilt eine Rezession in Teilen Europas, etwa Deutschland oder Österreich, als unvermeidbar.

China:

Zwischen Lockdowns und der Immobilienkrise

Auf China war in den vergangenen Jahrzehnten ökonomisch betrachtet stets Verlass. Auch während globaler Krisen legte die Volkswirtschaft zu und lieferte der Weltwirtschaft Wachstumsimpulse. Auch heuer wuchs das BIP im ersten Quartal um 4,8 Prozent, doch nun steht das Land vor einer Gemengelage aus Corona-Lockdowns, den Kriegsauswirkungen und einer ungelösten Immobilienkrise.

Experten sagen China Probleme voraus, da die Regierung bei Corona-Ausbrüchen Metropolen wie derzeit Schanghai in einen Lockdown schickt. Sollte die Ausgangssperre den ganzen April andauern, dürfte dies das BIP Chinas um zwei Prozentpunkte schmälern, warnt ING-Volkswirtin Iris Pang. Zudem schwelt auch die Krise am Immobilienmarkt weiter. Mehrere Immobilienentwickler wie der hochverschuldete Evergrande-Konzern mussten die eigentlich Ende März fällige Vorlage ihrer Bilanzen verschieben.

Lieferketten:

Eine Entspannung ist noch nicht in Sicht

Das Bild ist das gleiche wie zu Beginn der Corona-Krise: Wegen des Lockdowns in Schanghai, dem weltweit größten Containerhafen, stauen sich die Schiffe. Schon zu Ausbruch der Pandemie hatte dies in Kombination mit dem plötzlichen Schwenk der Nachfrage während der Ausgangssperren von Dienstleistungen zu Gütern und Waren die globalen Lieferketten völlig aus dem Tritt gebracht. Diese sind auf Just-in-time-Belieferung ausgelegt, also auf das Eintreffen von Bauteilen gerade rechtzeitig vor deren Montage. Fehlen Komponenten – etwa Halbleiter aus Asien für die Fahrzeugindustrie –, stehen in Europa die Bänder still.

Schon aufgrund des Lockdowns in Schanghai wird sich das Problem nicht verflüchtigen, sondern verstärken. "Sollten wieder diverse Lieferketten aufgrund Chinas Covid-Politik zusammenbrechen, wäre der Schaden für die Weltwirtschaft erheblich", meint Vincent Stamer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.

Zinsentwicklung:

Eine Anomalie als Warnsignal vor einer Rezession

Üblicherweise gilt an den Rentenmärkten: je länger die Laufzeit einer Staatsanleihe, desto höher die Rendite. Wenn diese Regel nicht zutrifft, sollten die Alarmglocken schrillen – denn dann liegt eine sogenannte inverse Zinskurve vor, die als zuverlässiger Rezessionsindikator gilt. Zuletzt war dies in den USA immer wieder kurzfristig der Fall, weshalb Marc Seidner vom Anleihenexperten Pimco zur Vorsicht mahnt: "Eine inverse Zinskurve sollte nicht von der Hand gewiesen werden." Diesmal seien die Signale aber noch unklar. "Heißt das, eine Rezession steht bevor? Nein, aber es ist ein Risiko, das man im Auge behalten sollte", ergänzt Seidner.

Generell müssen die Notenbanken derzeit fast weltweit auf die geldpolitische Bremse steigen und die Zinsen erhöhen, um die hohe Inflation zu drosseln. Das kann aber die Konjunktur empfindlich drosseln – ein schmaler Grat zwischen Wachstum und Inflation. (aha, 24.4.2022)

