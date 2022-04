ORF-Generaldirektor Weißmann über "Starmania", Digitalnovelle und prekäre Arbeitverhältnisse; "War on Information" um Russlands Krieg gegen Ukraine; strengere EU-Regeln für soziale Netzwerke

Alexander Hirschbeck (40) wurde nach 22 Jahren bei der ORF-Gebührentochter GIS mit Jänner ihr Geschäftsführer. Foto: Robert Newald

Hier kommen die Mediennews von heute:

Programmentgelt: Neuer GIS-Chef Hirschbeck über "absurde" Gebührenfreiheit für Streaming – Manager der ORF-Gebührentochter sieht "Schräglage im System" und analysiert selten hohe Abmeldungen

ORF-Pläne: ORF-Chef Weißmann lässt Zukunft von "Starmania" offen, sieht Chancen für Digitalnovelle mit Kompromissen – Generaldirektor über Verhandlungen über orf.at, das Teilen von Inhalten, Werbebeschränkungen und Besiedelung des multimedialen Newsrooms am Küniglberg

Richtlinien: So will die RTR 54 Millionen Euro an neuer Digitalförderung vergeben – Medienförderstelle veröffentlichte Richtlinien für Digitaltransformationsförderung. Nach dem Start sind regulär 20 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen

Digital Services Act: Strengere EU-Regeln für soziale Netzwerke sollen heute beschlossen werden – Die EU-Institutionen gehen in den Trilog, um sich auf die finale Gestaltung des Digital Services Act zu einigen

Mediengipfel in Lech: Europäische Nachrichtenagenturen unter Druck – "War on Information" um Russlands Krieg gegen Ukraine – Wettbewerb zwischen "Club der Unabhängigen" und Staatsagenturen wird härter

"Old Enough!" auf Netflix: Wenn japanische Dreijährige alleine einkaufen gehen – Reality-Format in Japan seit Jahrzehnten erfolgreich und nun auf Netflix zu sehen

Schnelles Ende: News-Streamingdienst CNN+ wird nach nur einem Monat eingestellt – Die neue Führung des jüngst fusionierten Medienkonzerns Warner Bros Discovery hat andere Pläne als das vorherige Management

UHF-Spektrum: Rundfunk- und Kulturveranstalter fürchten um ihr Frequenzspektrum – UHF-Spektrum auf der Agenda der Weltfunkkonferenz 2023 – Allianz der TV-, Radio- und Kulturveranstalter: Umwidmung würde terrestrischen Rundfunk und Kulturbetrieb akut gefährden

Hauptrolle: Arnold Schwarzenegger erhält prominente Verstärkung für Netflix-Spionageserie – Schwarzenegger und Monica Barbaro spielen Vater und Tochter, die feststellen, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind.

Switchlist: Das Geisterhaus, Django Unchained, Miss Undercover, Doku über den Marienwallfahrtsort Lourdes und das Arte-Magazin "Tracks": TV-Hinweise für heute Abend.

Ein entspanntes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.